Száz férfivel feküdt le az OnlyFans-modell 24 óra alatt, sírva mesélt az élményről

Lily Phillips nemrég jelentette be, hogy legalább 1000 férfivel fog szexelni 24 óra alatt, hogy megdöntse a 2004-ben felállított rekordot. A 23 éves OnlyFans-modell ötlete kicsapta a biztosítékot egy egészségügyi szakértőnél, mert a csúcsdöntéshez óránként körülbelül 41 férfivel kellene ágyba bújnia a modellnek. Most kiderült, hogy a tizedét már sikeresen teljesítette októberben, száz férfivel szexelt, de egyáltalán nem volt kellemes élmény számára – mondta el egy dokumentumfilmben, amit a New York Post szúrt ki.

Ez egyáltalán nem olyan, mint a normális szex

– mondta a maratonról.

Phillips elárulta, nagyjából a harmincadik férfi után már csak rutinból csinálta dolgot, de bevallotta, hogy nem sok mindenre emlékszik az egészből.

Öt, hat, maximum tíz srác jut eszembe, akikre emlékszem, és ennyi. Ez azért furcsa, nem? Ha nem készült volna róla videó, el sem hinném el, hogy elértem a 100-as célt.

– mondta a modell.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lillian Phillips (@lilyphillip_s) által megosztott bejegyzés

Phillips azt mondta, hogy még mindig nem dolgozta fel a történteket, az interjú ezen pontján el is sírta magát. Azt mondta, senkinek nem ajánlja, hogy utána csinálják.

Nem a gyenge lányoknak való, ha őszinte akarok lenni!

– mondta Phillips, aki szerint sokkal intenzívebb volt 100 férfivel lefeküdni, mint az előzetesen gondolta.