Leszakadt a karja a férfinak, aki házilag készített gránáttal támadt az autótolvajokra

Borzalmas sérüléseket szenvedett egy férfi az oregoni Florence-ban, amikor az éjszaka közepén megpróbált kézigránátot dobni egy csoportra, akikről azt gondolta, el akarják lopni az autóját – írja az Oregon live nevű hírportál.

A rendőrség közleménye szerint David Ray Allen négy embert látott meg az autója körül, akikről azt feltételezte, hogy el akarják lopni a járművet. A férfi egy saját kezűleg készített kézigránáttal akarta elijeszteni a vélt tolvajokat, ám az eszköz felrobbant a kezében, amikor el akarta dobni.

A férfi a kezét és az alkarja egy részét is elveszítette. A kiérkező rendőrök emberi hús mellett egy megégett öngyújtót, égett kartont és egy kiégett biztosítékot találtak a helyszínen.

Súlyos sérülése mellett Allennek további komoly következményekre is számítania kell. Többek között rendzavarás, robbanóeszköz illegális birtoklása, illetve robbanóeszköz készítése miatt kell szeptemberben bíróság elé állnia.