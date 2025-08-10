Részegen lövöldözött a születésnapján, majd tüzet nyitott a seriff helikopterére is

Egy kaliforniai férfira akár 20 év szövetségi börtönbüntetés is várhat, miután többször rálőtt egy hatósági helikopterre a születésnapi bulija után – írja a People magazin.

Az ügyészség pénteken bejelentette, hogy a 40 éves Justin Derek Jennings, Orange megye lakosa bűnösnek vallotta magát egy rendbeli vádpontban, amely szerint megkísérelte megrongálni, megsemmisíteni, működésképtelenné tenni illetve elérni, hogy lezuhanjon a légi jármű – több mint egy évvel azután, hogy 2024 márciusában rálőtt az Orange megyei seriff hivatalának helikopterére.

A hatóságok beszámolója alapján a lövöldözés azt követően történt, hogy Jennings beivott a szülesénapi buliján, majd dühében „egy teljes tárnyi” lőszert elsütött a házában. Ezután érkezett a seriff hivatalának helikoptere a helyszínre, amelyre a férfi 20 percen át szakaszosan tüzet nyitott – derül ki az ügyészség közleményéből, amelyből kiderül az is, hogy Jennings később megadta magát.

Otthonának átkutatása során a bűnüldöző szervek két revolvert, két kézifegyvert, két puskát, valamint több lőszert foglaltak le.

A padlón szétszórva találtak töltényhüvelyeket, és a hatóságok lefoglaltak két tárat, valamint egy doboz lőszert is, amely azon az ablak alatti kanapén volt, ahonnan Jennings tüzet nyitott.

– eleveníti fel az ügyészség.

Jennings következő tárgyalása jövő januárban lesz, és a legsúlyosabb esetben akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.