Budavári Fülöp Los Angelsben próbál sztárrá válni: „Társasházban lakom, jó része a városnak, nem késelnek meg éjszaka”

Korábban a TV2-n láthattuk celebműsorokban, sőt, műsorvezetői szerepben is Budavári Fülöpöt, aki jó ideje már az Amerikai Egyesült Államokban, Los Angelesben él. Ott próbál színészi babérokra törni, kisebb produkciókban már látni lehet.

A Blikkel beszélgetett ennek apropóján.

Ez volt az első itteni szerepem, de az a videó már több mint egyéves. Először egyetemen jártam színészképzésre, aztán színi tanodákba, és ezzel egy időben kaptam lehetőségeket, kisebb szerepeket különböző sorozatokban. Abból származik ez is. Elég kezdetleges, bénácska volt, mert akkor még nem nagyon volt tapasztalatom

– fogalmazott a lentebb látható videóval kapcsolatban.

A hollywoodi áloméletről ezt gondolja:

Nem mondom, hogy nincsenek materiális álmaim, de régebben az volt a célom, hogy Hollywood Hillsben vagy Bel Airben legyen egy harmincmilliós házam, most pedig egy többemeletes társasházban lakom, egy központi lakóövezetben. Ez egy jó része a városnak, ahol nem késelnek meg éjszaka, de nem is a legcsillogóbb. Elégedett vagyok a jelenlegi életemmel. Boldog vagyok, hogy ki tudom fizetni a lakbéremet, boldog vagyok, hogy tudok a kutyámnak enni adni, boldog vagyok, hogy be tudok vásárolni.