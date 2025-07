Ha egy igazán különleges filmfesztivált szeretne látni, itt a helye!

Idén már 11. alkalommal rendezik meg hazánkban a Nemzetközi Speciális Filmfesztivált, amely olyan különleges alkotásoknak ad teret, amiket fogyatékossággal élő emberek készítettek, róluk szólnak, vagy a társadalmi befogadást és érzékenyítést állítják a középpontba. A rendezvény évről évre egyre több hazai és nemzetközi filmalkotást vonz.

A kezdeti néhány tucat pályamű helyett mára már több száz nevezés érkezik a világ minden tájáról. Ez 2024-ben, a tizedik, jubielumi eseményen azt jelentette, hogy 209 filmet neveztek a világ 38 országából. Ez a szám pedig várhatóan még magasabb lesz a július elsejei jelentkezési határidő lezárultával, a növekvő hazai és nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően.

A fokozódó figyelem nem pusztán a pályaművek mennyiségében érhető tetten: a filmek technikai színvonala, történetmesélési mélysége és társadalmi érzékenysége is sokat fejlődött az évek során. Ez többek közt az egyre növekvő közönségnek, valamint a filmesek és segítőik számára kibővült, szakmai háttértámogatást jelentő programoknak, képzéseknek köszönhető.

Az idén ősszel, október 16-án és november 7-étől 10-éig megrendezésre kerülő Nemzetközi Speciális Filmfesztivál mellett az évek alatt több visszatérő, filmes esemény jelent meg Magyarországon.

Ilyen például a Tisztántúli vagy a Dunántúli Speciális Filmszemle, amelyek közül előbbit már hetedszer, utóbbit pedig negyedszer rendeztek meg idén nyáron.

Kik nevezhetnek és miről szólnak a filmek?

A XI. Nemzetközi Speciális Filmfesztiválra pályázhatnak fogyatékossággal élő emberek (intellektuális képességzavarral küzdők, pszichiátriai- és szenvedélybeteg alkotók), autizmussal élő alkotók, szociális ágazatban dolgozók és érintettek is. Emellett a függetlenfilmesek, televíziós szakemberek, diákok és minden olyan szakember nevezését várják, aki filmjében a fogyatékosság témáját érinti.

A korai években bemutatott filmekben gyakran központi szerepet kaptak a fogyatékossággal élő emberek mindennapos nehézségei – legyen szó akár a közösségi közlekedésben felmerülő akadályokról, vagy akár a társadalmi elszigeteltségről. Ezek a filmek elsősorban a figyelemfelhívást szolgálták, ám ahogyan a társadalom egyre jobban megértette ezeket a problémákat, megjelentek új tematikák is, amelyek jól tükrözik a társadalmi változásokat.

A Covid–19 járvány utóhatásai különösen mélyen érintették a speciális szükségletekkel bíró embereket, akik több megható alkotásban is feldolgozták ezt a témát az előző fesztiválokon. A pandémia nyomán pedig az elmagányosodás tematikája is visszatérően feldolgozásra került, ahogy a munkaerőpiaci esélyegyenlőség kérdése is.

Hogy mitől igazán különleges?

A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál különlegessége nem csupán abban rejlik, hogy a fogyatékossággal élő-, speciális igényű és megváltozott képességű emberek témakörében fogadja a filmes pályaműveket, hanem kezdetektől vállalt célja az is, hogy a fogyatékossággal élő emberek filmes képességeire is fókuszál azzal, hogy az általuk készített filmeket is fogadja és segíti őket a filmes ismeteretek megszerzésében.

A filmfesztiválon a magyarországi speciális filmesek érzékeny alkotásai mellett, betekintést kaphatunk abba, hogy a világ különböző országaiban fogyatékossággal élő emberek hogyan élik mindennapjaikat és milyen lehetőségeik vannak.

Kitartás, küzdőképesség, élni akarás és az életbe vetett hit mutatkozik meg a képsorokon, olykor rendkívül nehéz sorsok bemutatásával, mégis a legtöbbször humorral és vidámsággal. Olyan különleges és motiváló példák ezek, amelyekre egyre inkább szüksége lehet társadalmunknak.

A nemzetközi viszonylatban is az élvonalban

Az elmúlt két évben a Nemzetközi Speciális Filmfesztivál szervezői meghívást kaptak az Egyesült Államok legnagyobb, fogyatékossággal élő alkotókra fókuszáló filmes eseményére, a New York-i ReelAbilities Filmfesztiválra. A nemzetközi csúcstalálkozón Magyarországot képviselve szakmai panelbeszélgetésen mutathatták be a hazai speciális filmes kezdeményezéseket, módszereket és együttműködési lehetőségeket.