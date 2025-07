„Javaslom, hogy Takács államtitkár naponta ezzel járjon munkába” – Farkasházy Tivadart „rázó, csörömpölő” mentőautóval vitték kórházba

Farkasházy Tivadar a Blikknek számolt be arról, hogy nemrégiben hat napot töltött el a veszprémi kórház intenzív osztályán súlyos tüdőgyulladással, miközben fennállt a veszélye, hogy leáll egy létfontosságú szerve – emiatt nem tudott megjelenni két héttel ezelőtt a Tele van a Hócipőnk című beszélgetős műsorban sem.

Mint mondja, négynapos 39 fokos láz után az első orvos nem tartotta szükségesnek az antibiotikumot, hiába javasolta később kettő is, ők nem írhatták fel neki a gyógyszert. Az ismerős patikusok pedig azt mondták, hiába hozná utólag a receptet, úgy szabálytalanul járnának el.

Rendben, de akkor a szabálytalan halált is tiltsák meg, mert volt némi esélyem rá. Annyira meg van kötve a kezük, hogy ha egy csokiízű tápszer van felírva, de csak epres vagy vaníliás van, nem adhatják helyette, új receptet kell hozni a túlterhelt orvosoktól. További két napba telt, amíg egy röntgen kimutatta, hogy tüdőgyulladásom van, a Semmelweis nap miatt a laborom is késett, viszont szerencsémre, vészhelyzet esetén a labor riadóztat, és egy hatos telefonlánc révén egy rokonszenves hangú füredi doki azzal hívott, hogy elindítaná a mentőt. Egy tüdőgyulladás miatt? Nem, egy létfontosságú szerve is bármikor leállhat!