„Dühös” lett egy hajón utazó férfi, miután megtudta, miért flörtölnek vele a nők

Egy tiktokerből állítólag dühöt váltott ki, amikor megtudta, hogy a hajókirándulása során miért mosolyognak rá és flörtölnek vele a nők – írja New York Post.

Ricky Bobby tartalomkészítő feltöltött a TikTokjára egy már 20 milliós megtekintésnél járó videót, amelyen a Carnival Cruise hajó fedélzetén heverészik a barátnőjével, miközben az utastársaik megnézik, flörtölnek vele vagy épp megérintik a kezét. A felvételt a barátnő szemszögéből láthatjuk, és a pár egészen addig értetlenkedik a férfi hirtelen népszerűségén, amíg meg nem hallják azt a mondatot, ami magyarázattal szolgál a többiek furcsa viselkedésére.

Nézzétek az ananászos pólóját!

– így szólt az egyik utas felkiáltása, miután meglátta Bobby trópusi gyümölcsökkel díszített ruháját.

Habár a szimbólum elsőre ártalmatlannak tűnhet, sokak egy SOS, tehát Sex on ship (szex a hajón) jelként értelmezik a fejjel lefelé fordított ananászokat, amellyel arra hívják fel a swingerpartikat kedvelő utasok a figyelmet, hogy nyitottak lennének egy párcserére vagy egy csoportos szexuális együttlétre. Ezt a tiktoker pár kommentelői is megerősítették a saját tapasztalataikkal, valamint az a nő is, aki ezen információ hiányában magára tetováltatott egy ilyen jelt.

A videó szerint Bobby dühös lett a felismeréstől, hogy milyen üzenetet közvetített magáról a szándéka ellenére, de azt is megosztotta a követőivel, hogy a kezét megszorító nő később felvette vele a kapcsolatot TikTokon.