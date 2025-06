Drogfüggősége mélypontján Jason Biggs a kukába is bemászott, hogy kiszedje a kokaint, amit korábban kidobott

Jason Biggs a napokban a Well with Arielle Lorre című podcastben vendégeskedve emlékezett vissza drogfüggősége mélypontjára. Mint mondta, egy alkalommal otthon kokainozott, majd úgy próbált leállni, hogy a készlete maradékát a szemtesbe dobta, de 15 perccel később, amint a nála lévő adag elkopott, visszatért a kukához, és kivette belőle a zacskót. Újabb sort készített, majd a maradékot újra kidobta, és magához vett egy altatót. Ám továbbra is sóvárgott a kábítószer után.

Mielőtt bevettem volna az Ambient (egyfajta altató – a szerk.), úgy voltam vele, hogy »még egyet«. Kimentem, bemásztam a szemetesbe, kivettem a zacskó kokaint, majd felmentem az emeletre, és csináltam még egy csíkot. Azt gondoltam, mi a faszt csinálok? Ez totál őrültség

– idézte a Page Six az Amerikai pite színészét, aki úgy véli, a vígjátékban szerzett korai hírneve rontott a függőségén, ugyanis nagyon hamar megtanulta, hogy „az emberek ritkán mondanak nemet egy 22 évesnek, akinek van pénze a bankban és kokója a zsebében”.

A beszélgetés alkalmával Biggs azt is elárulta, hogy a kábítószer-problémái nagy részét sikerült elrejtenie a felesége, Jenny Mollen elől, amikor megismerkedtek és összeházasodtak. Bevallása szerint ezekben az időkben mindent drogokkal és alkohollal blokkolt.

Szerinte végül az segített neki a leszokásban, hogy Los Angelesből New Yorkba költözött. Elmondása szerint utóbbi energiája betöltött benne valamit, amit LA nem tudott. Leszokása óta egyébként hét és fél év telt el.