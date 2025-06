Papp Máté Bence Krausz Gáborról: Nem rajtunk múlik a béke, mi Gabival ezen nagyon sokat dolgozunk

Tavaly év végén derült ki, hogy feloszlik a Fricska Táncegyüttes. Erről az egylet vezetője, Papp Gergő számolt be, hírül adva, hogy a tánccsapat neve meg fog változni, ám annak testvére, Papp Máté Bence már nem lesz tagja. Utóbbi a téma kapcsán később úgy nyilatkozott: „Nekem is voltak olyan részletek, amik meglepetést okoztak, de összességében annyit elmondanék, hogy az én kedves édestestvéremmel voltak szakmai és emberi nézeteltéréseink az évek alatt… A Fricska volt az, amely egy olyan közös cél volt, ami a szellemünket összekötötte. Viszont most már tényleg ott tartunk, hogy nagyon hálás vagyok Gergőnek, amiért rákényszerülök arra, hogy egyedül építsem fel a saját karrieremet.”

Tóth Gabi kedvese azóta saját táncegyüttest alapított, a Legényes A Nagy Duett színpadán mutatkozott be néhány hete.

Papp Máté Bence most a Bestnek adott interjút, ahol a Fricska és a testvérével való kapcsolata is szóba került.

Az elmúlt tíz év sok-sok kompromiszszummal telt, ez idő alatt csodálatos sikereket értünk el, mind a ketten fejlődtünk, de régóta tudjuk, hogy két dudás nem fér már meg egy csárdában. Gergő is, én is szerettünk volna önállóbbak lenni, így most mindenki azt csinálhatja, amit szeret, ami lelki békét és erőt ad. A szakítás friss, ez még egy nehéz, törékeny állapot. Nem lenne most igaz, ha azt mondanám, jóban vagyunk, de a közös múlt, az, hogy egy család vagyunk, sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb, kiteljesedett jövőt mutat nekünk. Ugye, pirkadat előtt a egsötétebb, most ezt éljük meg

– fogalmazott a táncos, akit a beszélgetés alkalmával arról is kérdeztek, mit gondol, hogyan megy majd tovább a kapcsolatuk Tóth Gabival, akivel szintén nagy kompromisszumokra lesz szükségük.

Ez igaz, hogy kompromisszumot kell hozni, de Gabival azért is találtunk egymásra, mert amíg a testvéremmel különböztek a nézeteink szakmailag és művészetileg is, addig Gabival ugyanazt gondoljuk a közös céljainkkal kapcsolatban. Ettől függetlenül mind a kettőnknek megvan az önálló munkája, de nagyon szeretünk közös projekteket kitalálni, megalkotni.

Mint mondja, tapasztalatai szerint az egész élet a kompromisszumokról szól, amit a Fricskában töltött évek alatt alaposan megtanult, a különválás egyik fő oka ugyanis az volt, hogy a saját művészeti gondolatai nem kaptak akkora teret, mint a Legényesben, ahol úgy érzi, végre ki- és beteljesedhet.

Tóth Gabit illetően Papp úgy fogalmaz, az énekesnőnek gyönyörű szép lelke van és nagyon jó ember, akinek noha ami a szívén, az a száján, de ő ezért is szeretett bele.

Mert mindig önazonosan tud a helyzetekre reagálni. Nagy támaszom volt akkor is, amikor különváltunk a testvéremmel, amihez maximum annyi köze volt, hogy önbizalmat adott az elmúlt években nekem ahhoz, hogy merjek a saját művészetemben kiteljesedni, és megalkotni azt a csapatot, ahol végre én taníthatok.

Bevallása szerint nem zavarja, hogy mindig Tóth Gabi párjaként emlegetik. Mint mondja, büszke a társára, mert Magyarország egyik legjobb énekesnője, akivel együtt fejlődhet.

Ami értékrendet pedig édesapámtól hozok, az olyan magabiztosságot és erőt adott nekem, hogy minden bántás lepergett rólam, és nem foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondolnak rólunk.

A táncos a beszélgetés során arra is kitért, hogy az énekesnővel mindketten konzervatív, keresztény értékrendű családban nőttek fel, ezért is találtak egymásra.

Ahogy egyre érettebbek leszünk és fejlődünk, úgy jövünk rá arra, hogy azonos értékrendű emberek tudnak hosszú távon együtt létezni, célokat elérni, küldetéseket megvalósítani. Édesapámnak a második házasságából születtünk, a szüleim megtapasztalták majdnem ugyanazt, amit mi Gabival, emiatt nagyon nagy támaszaink voltak azokban az időkben, amikor mindenki elítélt minket. Nekünk akkor is tiszta volt a lelkiismeretünk, mert tudtuk, hosszú távon, ha megismernek bennünket, rájönnek, milyen emberek is vagyunk. Egy a ritmusunk, és összetartozunk.

Papp nagy családban nőtt fel, így ő is szeretne majd apa lenni. A téma kapcsán felmerült, hogy Tóth Gabinak már van egy kislánya, így a táncost arról is kérdezték, szerinte lehetnek-e konfliktusok abból, ha idővel közös babát vállalnak az énekesnővel, és jön majd a „a te gyereked, a mi gyerekünk” kérdéskör.

Gabinál látom, történjék bármi, neki mindig is a lánya lesz az első. Egy anya soha nem magáért, hanem a gyerekéért él. Ezt tapasztalom a mai napig anyánál is. Amikor megismertem Gabit és általa Hannit, csak nagyon óvatosan közeledtem hozzá, mert szerettem volna, hogy kialakuljon köztünk egy jó kapcsolat, hogy olyan ember legyek számára, aki az otthon melegét adja, aki mellett jól érezheti magát, akiben megbízhat, és akire számíthat

– magyarázta a táncos, aki nem akart beleszólni a kislány nevelésébe, mivel az énekesnővel még a kapcsolatuk elején jártak.

Ma már látom, néha egészségesen szigorúnak kell lenni egy gyerekkel, mert tudnia kell a határokat, de én nagyon féltem attól, hogy szigort alkalmazzak. Nem is igen tudom, azt hogyan kell. Most tanulom, bár a tanári gyakorlatom sok mindenben a segítségemre van.

Az interjú végén Papp azt a kérdést is megkapta, el tudja-e képzelni, hogy Hannaróza édesapjával, Krausz Gáborral egyszer béke lesz.

Nem rajtunk múlik, mi Gabival ezen nagyon sokat dolgozunk

– jelentette ki.