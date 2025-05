Chris Evans eladja 3 milliárdot érő Hollywood Hills-i villáját, ahol tényleg elképesztő a luxus

Búcsút int Hollywood Hillsen található luxusbirtokának Chris Evans, aki kereken 8 millió dollárt, azaz majdnem 3 milliárd forintnyi összeget kér az otthonáért.

A 3000 négyzetméteres telken álló 440 négyzetméteres villa 4 hálószobát, 5 fürdőszobát tartalmaz, és közvetlenül a Mulholland Drive tetején található, elképesztő kilátással a városra.

Természetesen privát edzőterem is helyet kapott a házban, ott készült fel az Amerika Kapitány-szerepeire.

Chris Evans Lists Hollywood Hills Home for $7.995M | Click to read more 👇 https://t.co/bnddwlXKyh

— TMZ (@TMZ) May 28, 2025