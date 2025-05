Tarján Zsófi: 17 éve szingli vagyok, és nem bántam meg

Ábel Anita Egy ritmusban című műsorának legutóbbi adásában Tarján Zsófi, a Honeybeast zenekar énekese volt az egyik vendég. A 39 éves előadó nyíltan beszélt arról, hogy több mint tíz éve társ nélkül él, és úgy érzi, nem véletlenül van egyedül.

Nem véletlenül nem merek kimenni helyekre lelkileg, mert azt érzem, ez nekem sok. A világ sok. Jobban megéri otthon önművelődéssel foglalkozni, mint hogy kimenjek egy cápákkal teli közegbe, ahol sérülhetek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a felfogás is rossz. Csak kényelmes a saját komfortzónánkban lenni, mert a magány is lehet komfortzóna és biztonságos, ahogy a negativitás is