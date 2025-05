Pumped Gabo már bánja felnőttfilmes múltját

Szabó Gábor, azaz Pumped Gabo idén decemberben tölti a harmincat – ennek apropóján nemrég a Ripostnak mesélt arról a gyúrós celeb, mi az, amit megbánt eddigi élete során.

Most a napokban például elbuktam a 3 millió forintot sportfogadáson, igen, ez hiba volt. De persze most már utólag azt is nagyon bánom, hogy anno belekeveredtem különféle meleg szexvideós dolgokba. Igazából csak a pénz miatt csináltam, ami akkor nagyon jól jött, de most egy életen át viselhetem ezt, mint egy bélyeget