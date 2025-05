Apa lesz a TV2 híradósa

Varga Attila, a TV2 híradósa a hot! magazinnak adott interjújában számolt be arról, hogy apa lesz. Felesége jelenleg kilenc hónapos terhes.

Most már a várandósság vége felé járunk, júniusban érkezik a kisfiunk. A feleségem az elején a szokásos tüneteket tapasztalta, de szerencsére nem volt semmi komoly gond, ami jelentősen megnehezítette volna a mindennapokat. Most persze már kicsit nehezebb, már itthon van, és a pocakja is szépen gömbölyödik