Időutazás lapátkerekes gőzössel, kirándulás a Dunakanyarhoz – a legjobb egynapos hajókirándulások Magyarországon

Magyarország bővelkedik folyókban, tavakban és hangulatos kikötőkben – és most már be is indult a szezon, úgyhogy a hajózás rajongóit semmi nem akadályozza, hogy vízre szálljanak és egynapos kirándulásokra induljanak. A Dunán és a Tiszán is számos különleges útvonal várja a felfedező kedvű utazókat, ahogy a Balatonon, a Velencei-tavon is eltölthetünk egy kellemes napot hajókirándulással.

Az alábbiakban olyan hajós programokat mutatunk be, amelyek nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, de egyedi látványosságokat is kínálnak.