Új rész helyett megint ismétlést adtak a Kincsvadászokból szerda este

A tévénézők több fórumon is nemtetszésüknek adtak hangot, amiért a TV2 előzetes bejelentés nélkül ismétlést sugárzott a Kincsvadászokból május 14-én. A műtárgykereskedő show harmadik évadát múlt hétfőn kezdte el vetíteni a csatorna, így abból eddig összesen hét epizód ment le, szerdán mégis az első évad egyik része került újra adásba. A Port.hu szerint egyébként a 3. évad 20 részes lesz.

A TV2 nem először alkalmazza ezt a módszert.

Más műsorok esetében is előfordult már, hogy korábbi epizódokat sugároztunk az új részek mellett. Nem összefüggő formátumok esetében ez bevett nemzetközi gyakorlat, és a TV2 is alkalmazza már évek óta ezt. Köszönjük, hogy a nézők ennyire szeretik a Kincsvadászok című műsort, érkeznek továbbra is az új részek, várunk mindenkit a TV készülékek elé