Sokkoló videón, ahogy a mélybe zuhan az égő hőlégballonból egy férfi a mexikói fesztiválon

Megrázó felvétel látott napvilágot, amelyen egy férfi látható, ahogy kizuhan egy égő hőlégballonból – írja a Mirror. A tragédia még vasárnap történt a mexikói Zacatecasban rendezett fesztiválon. A videóban látható, ahogy fekete füstöt eregetve lángol a hőlégballonban a férfi pedig egy kötélen lóg, majd a mélybe zuhan.

🚨Tragic Hot Air Balloon Crash in Mexico Claims One Life, Injures Two in Mecico🇲🇽

A fatal hot air balloon accident in Zacatecas, Mexico, killed one person and injured two others, authorities confirmed. The crash occurred during the First Balloon Festival at the 2025 Enrique… pic.twitter.com/3MX2cKsyZQ

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) May 12, 2025