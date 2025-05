„Trógerség, végtelenül primitív” – Kocsis Tibor kiakadt az X-Faktor győztesére, aki egy fellépésén káromkodott a nézők füle hallatára

Kocsis Tibor, az X-Faktor második évadának győztese a közösségi oldalán hosszú bejegyzést szentelt egy felvételnek, amin Fehér Krisztián, a tehetségkutató legutóbbi évadának győztese a saját fellépésén látható. Fehér a színpadon egyeztet a technikussal, miközben összevissza káromkodik a közönség füle hallatára – vette észre Kocsis bejegyzését a story.hu.

Kocsis amiatt osztotta meg a videót, mert szerinte rossz irányba tart Fehér.

Függetlenül attól, hogy ez a fiú mekkora sikereket ért el eddig és fog még elérni, így viselkedni a színpadon, az trógerség. Szekunder szégyenem van attól, ahogy nézem, hogy divatos kifejezéssel éljek: cringe az egész. Mindez annak ellenére igaz, hogy ez a srác sok szempontból tehetséges, és az X-Faktorban is voltak szerethető pillanatai. Nem feltétlenül a trágársággal van a bajom, az egy jó dalban még tök oké is tud lenni (nyilván én a saját dalaimban sosem tudnám elképzelni, de nem is képzelem magam gengszterreppernek). De ilyen sutyerák módon színpadra állni, és ezáltal tiszteletlennek lenni a szervezőkkel, közönséggel, technikusi csapattal, ez egyrészt amatőr, másrészt végtelenül primitív viselkedés. Így nem lehet megcsinálni egy hangbeállást, akkor sem, ha kezdő vagy, és akkor sem, ha te vagy a legnagyobb császár.

Az énekes úgy folytatja, előadóművésznek lenni szolgálat: „Vannak ennek járt és járatlan útjai, én aztán nem vagyok konzervatív ezen a téren, zenéből is mindent meghallgatok, de ez kiütötte nálam a biztosítékot“ – írja.

„14 éve állok színpadon, mások meg még nálam is sokkal régebben, és valahogy úgy érzem, ha eddig nem működött ez a stílus, ezután se fog. Lehet hogy most cool ez a nyegle, egybites viselkedés, de azért hiszek az emberek értékítéletében. Hiszek a minőségben. Viszont kicsit szomorúan várom ezt a nyári fellépős szezont, ha tényleg erre van igény… Sokan annyit dolgozunk a sikerért, ilyen videók láttán azt érzem, ezáltal minket is szembeköpnek.”