30 bikinis nővel a fedélzetén kezdett el süllyedni egy 2 milliárdos luxusjacht

Szombaton buliztak volna a Miamiban tartott Forma-1 mellett egy csaknem 2 milliárd forintot érő „Tecnomar for Lamborghini 63”-on, de elég szerencsétlen fordulatot vettek a történések.

A hajóra mintegy 30 nő szállt fel, ugyanakkor hivatalosan csak öt személy utazására alkalmas – írta a Daily Mail.

A jacht felborulni és süllyedni kezdett, mire az utasok között kitört a pánik, mindenki mentőmellényhez akart jutni.

Szerencsére a mentőcsapatok gyorsan a hajóhoz érkeztek, és senkinek nem esett komoly bántódása a 32 utas közül. Sőt, olyan flottul ment minden, hogy egyes utasok annyira nem aggódtak, hogy még a mentőcsónakokban is nevetgélve táncoltak. Vagy addigra újra felengedtek, amihez segíthetett például az egyik vendég kezében látható 125 ezer forintos tequila is.

Mert persze mindenről rengeteg kép és videó készült. Ezen még az is hallható: „A baba biztonságban van”, „a nők és a gyerekek jól vannak” – írta a lap.

NEW: $4.5M Lamborghini yacht packed with influencers sank off Miami after a rookie mistake by women onboard

Around 30 women boarded a $4.5M Lamborghini yacht meant for just five passengers during F1 weekend in Miami

Video showed parts of the luxury yacht floating as women were… pic.twitter.com/hns1OnJWUq

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 4, 2025