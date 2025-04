Randi közben pottyant kígyó a koktélos pohárba

Kígyó esett le egy amerikai étterem mennyezetéről, majd egyenesen egy randevúzó nő margaritájában pottyant – írja a New York Post. Carletta Andrews április 16-án éppen befejezte vacsoráját férjével a virginiai Sandstonban található, mexikói ételeket kínáló Patron Mexican Restaurant and Cantinában, amikor érezte, hogy valami megérinti a homlokát.

Meglepődve a férjére nézett, majd észrevette a kígyót a poharában.

A beazonosítatlan fajhoz tartozó fiatal példány ezt követően elkezdett tekeregni a szívószál körül.

A nőt nagyon megrázta az eset, de nem tervezi, hogy jogi lépéseket tegyen az étteremmel szemben. A vendéglő dolgozói végül egy bottal eltávolították a kígyót, majd szabadon engedték.

Az étteremben új asztalt ajánlottak fel neki, ezzel viszont nem élt. Andrews most válaszokat várt: hogyan kerülhetett az állat a mennyezetre, illetve hol lehet az anyja?

A Patron Mexican Restaurant and Cantina szóvivője szerint az egyed a légkondicionálón keresztül juthatott be. Az éttermet tavaly decemberben több szabálysértés miatt is megbüntették, többek között penészt és hiányzó mennyezeti burkolatot észleltek az épületben. A problémákat hat napon belül orvosolták.