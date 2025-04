Kiszúrták, hogy az új Predator-film előzetesében utalnak A függetlenség napjára és az Alien-filmekre is

Mi is beszámoltunk arról, hogy új Predator-film érkezik Badlands alcímet viselve, amit az a Dan Trachtenberg rendez, aki néhány éve a Prédával életet lehelt a franchise-ba. Úgy fest, a rendező szabad kezet kapott a 20th Century Studiostól, mert két olyan utalást is elrejtett a film előzetesében, amivel nem kizárt, megágyazott két jövőbeni crossovernek is.

A sztori egy fiatal ragadozó történetét meséli majd el, akit kitagad a klánja, és bizonyítania kell rátermettségét egy idegen planétán. Hozzá csatlakozik Elle Fanning android karaktere, aki a Weyland-Yutani vállalat gyártószalagjáról jött le. A Weyland pedig az Alien-filmekhez, a 20. század másik emblematikus filmsorozatához kapcsolódik. Az android szemeiben egy jelenetben a Weyland-Yutani vállalat logója villan fel, de később a logó máshol is feltűnik.

Ezen kívül beemelnek egy másik franchise-t is a történetbe: a ragadozók egyik trófeaszekrényében – ahol különböző fajok koponyáit gyűjtik – látunk egy olyan idegen koponyát, amely A függetlenség napja Földet megszálló idegenjeihez köthető. A Harvester fajra nagyon hasonlító csontozat így újabb crossover lehetőségét veti fel, már csak amiatt is, mert annak jogait szintén a 20th Century Studios birtokolja.

An alien skull resembling one from ‘INDEPENDENCE DAY’ appears in the ‘PREDATOR: BADLANDS’ trailer. pic.twitter.com/3L1FXCtWWN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 23, 2025