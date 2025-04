Egy ausztrál ikerpár helyi idő szerint hétfő kora délután interjút adott egy hírügynökségnek, ami után világszerte ismertté váltak, de nem az elhangzottak tartalma miatt – írja a Sun.

Bridgette és Paula Powerst a 7NEWS Queensland riportere kérdezte arról, hogy az anyjuk hogyan szállt szembe egy fegyveres autótolvajjal. A felvételt már több mint 3 milliószor nézték meg az X-en, ami néhány felhasználó szerint a világ egyik legfurcsább interjúja. A Powers testvérek szemtanúi voltak a queenslandi rablásnak, amely során egy férfit meglőttek, egy 22 éves nő pedig belehalt a sérüléseibe. Az egypetéjű ikerpár édesanyja is a helyszínen volt, aki megpróbálta megállítani a rablót, miközben az a fegyverével fenyegette őket, de a nővéreknek és az anyjuknak nem esett bántódásuk.

Bár az ikrek által elmesélt történet önmagában is érdekes, valószínűleg nem ez keltette fel a többség figyelmét, hanem az összhang, amiben mindezt előadták. Az ikertestvérek összeöltöztek a tévéinterjúhoz, és szóról szóra kiegészítették egymás mondatait, időnként pedig teljesen egyszerre beszéltek. A virálissá vált videó után behívták őket a Good Morning Britain műsorba, ahol már 2016-ban is jártak egyszer. Az akkori műsorvezető, Piers Morgan az ikrekkel folytatott beszélgetését az egyik legnagyszerűbb interjúnak nevezte, amit valaha készített. A mostani adásban Richard Madeley kérdezte a testvéreket, többek között arról, hogy szinkronban is álmodnak-e, mire a két nő határozottan – és természetesen egyszerre – rávágta, hogy nem. Hozzátették, alig álmodnak, majd szintén egyszerre elkezdtek kuncogni. A műsorvezető azt is megkérdezte, érzékelik-e egymást telepatikusan, mire az ikrek a következőt felelték:

NEW: Australian identical twins speak in sync after witnessing an armed carjacking incident in Queensland, Australia.



This is hands down a top 5 interview of all time.



The twins, Bridgette Powers and Paula Powers, explained how their mom came face to face with a… pic.twitter.com/qvbOxK2Vyf