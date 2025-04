A Buckingham-palotából a börtönbe: gyilkosságért életfogytiglanra ítélték a királyi család nem hivatalos tagját

Egy ideig meseszerűen alakult Jane Andrews élete: sikeresen kitört a szegénységből és bejáratos lett a brit királyi család belső köreibe. A felemelkedést aztán mélyrepülés követte, aminek emberölés és nagy sajtóvisszhangot kiváltó per lett a vége. A tévébe illő sztorira A korona készítői is felfigyeltek: már készül belőle az igaz történeten alapuló, de fikciós elemeket is tartalmazó minisorozat, amit várhatóan még idén bemutatnak. Utánajártunk, mi történt a valóságban.

Jó hír A Korona rajongóinak: nem kell sokáig kibírniuk brit királyi családról szóló sorozat nélkül: már javában zajlik a The Lady forgatása. A négy epizódból álló minisorozat Sarah Ferguson (András herceg korábbi felesége) egykori segédjének, öltöztetőjének, Jane Andrewsnak a bukástörténetét mutatja majd be. Az alapsztori nagyon röviden a következő: a szegénységben felnőtt Andrews megkaparintotta az álommunkát, elvegyült a legfelső elit tagjai között, majd elítélték gyilkosságért. Áldozata a párja volt. A sztori azonban közel sem ilyen egyszerű. A híresen kegyetlen brit bulvárlapok annak idején a „végzetes vonzerő gyilkosaként” (a nyolcvanas évekbeli Michael Douglas thrillerek kaptak hasonló címeket) hivatkoztak Andrewsra, instabil és érzelmileg manipulatív személyiségnek állították be – aranyásónak, aki bosszúvágyától fűtve kioltotta barátja életét, amiért az nem volt hajlandó feleségül venni őt. Egy másik narratíva szerint egy bántalmazó kapcsolat rémült áldozata volt, aki elérte a töréspontot és kétségbeesett tettre kényszerült. Az Andrewsról kialakult kép azóta némileg árnyalódott, főleg miután lehetőséget kapott, hogy a Guardiannek elmondja a saját verzióját arról, mi történt. A 2003-ban megjelent riport írója több alkalommal meginterjúvolta a börtönben Andrewst, és kerek perec leírta, hogy nem volt mindig szimpatikus alany. Mélyen sérült nőnek látta őt, aki mindig más oldalát mutatta: néha neurotikus volt, máskor megvillantotta személyiségének azt a megnyerő részét, aminek köszönhetően korábban oly sokan kedvelték a társaságát. Szegénysorból a palotáig Jane Andrews Sára yorki hercegné, leánykori nevén Sarah Ferguson egyik legfőbb bizalmasává vált rövid időn belül, ám előtte meglehetősen szerény körülmények között élt Kelet-Közép-Angliában. Munkásosztálybeli családból származott: asztalos apjának vagy volt munkája, vagy nem, így szociális munkás anyja volt a kenyérkereső. Az iskolában tehetségesnek tartották, a gimnáziumban kitűnő tanuló volt, de gyerekkorát anyagi bizonytalanságban és szülei boldogtalan házasságának árnyékában töltötte. Emlékeiben élénken él a kép, ahogy a kanapé párnái között aprót keresett, hogy abból kenyeret tudjon venni. Kamaszként evészavarral, pánikrohamokkal és depresszióval küzdött. Tizenöt éves korában öngyilkosságot kísérelt meg, begyógyszerezte magát, miután az anyja iskolából való lógáson kapta. Később, az ellene folyó bírósági eljárás során borderline személyiségzavarral diagnosztizálták. Saját bevallása szerint férfiakkal való kapcsolataira a kezdetektől fogva egészségtelen kötődési minták voltak jellemzők. Már az első randin lefeküdtem mindenkivel, mert attól féltem, ha nem teszem meg, elhagynak. Hagytam, hogy a férfiak bármit megtegyenek velem, amit csak akarnak – mondta el utóbb Andrews. Kapcsolatfüggőségét is felvállalta, és elárulta, partnerei gyakran bántalmazták őt fizikailag és szexuálisan, ami miatt megalázva és értéktelennek érezte magát. 17 éves korában abortusza volt, amiről később azt mondta, traumaként élte meg. Érettségi után divatfőiskolára járt Grimsbyben, később a Marks & Spencernél tervezett gyermekruhákat. Huszonegy éves volt, mikor szembejött vele egy hirdetés a The Lady nevű brit magazinban arról, hogy személyi öltöztetőt keresnek egy meg nem nevezett egyén mellé. Mit sem sejtve jelentkezett, és fél évvel később interjúra hívták, ahol meglepetésére András herceg felesége fogadta őt, akivel állítólag rögtön megtalálták a közös hangot. Jane Andrews megkapta az állást, és négy nappal később a Buckingham-palotában kezdett dolgozni, álomfizetésért. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

