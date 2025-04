Katy Perry dalra fakadt az űrben, de nem azt énekelte, amit a Blue Origin legénységének tagjai szerettek volna

A délutáni órákban a 24.hu is hírül adta, hogy magyar idő szerint április 14-én, 15:30-kor a magasba emelkedett az űrhajó, melynek fedélzetén Katy Perry is ott volt. Az NS-31 kódjelű missziónak a popsztáron kívül öt másik női tagja volt:

Lauren Sánchez újságíró, aki egyébként a Blue Origint is birtokló milliárdos, Jeff Bezos menyasszonya;

újságíró, aki egyébként a Blue Origint is birtokló milliárdos, menyasszonya; Gayle King televíziós személyiség;

televíziós személyiség; Kerianne Flynn filmproducer;

filmproducer; Aisha Bowe korábbi NASA-rakétatudós;

korábbi NASA-rakétatudós; és Amanda Nguyen bioasztronautikai kutató, polgárjogi aktivista.

Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova szovjet kozmonauta 1963-as, egyszemélyes küldetése óta ez volt az első űrmisszió, amelyen csak nők vettek részt. A repülés 11 percig tartott.

A Business Insider nemrég arról számolt be, hogy a repülés élő közvetítése közben halk énekhang volt hallható. Mint kiderült, Katy Perry énekelte Louis Armstrong klasszikusát, a What a Wonderful Worldöt, amit már korábban is feldolgozott.

Gayle King elárulta, hogy a női legénység tagjai közül többen is szerették volna, ha Perry elénekli valamelyik saját slágerét, például a Roart vagy Fireworköt, ő azonban nemet mondott erre.

Ez nem arról szól, hogy az én dalaimat énekeljük. Ez egy kollektív energiáról szól, és arról, hogy teret adjunk a jövő nőinek. Erről a csodálatos világról szól, amit odakint látunk, és hogy értékeljük azt. Mindez a Föld javát szolgálja

– jelentette ki az énekesnő