Gáspár Evelin az életmódváltásáról: „15 évesen 160 centi voltam és 110 kiló, édesapámtól nagyobb méretem volt”

Gáspár Győző és lánya, Gáspár Evelin is ott voltak a Just Clear Award díjátadó gáláján, melyen a hazai fitnesz és az egészséges életmód elhivatott képviselőit díjazták. A vörös szőnyegen a Blikknek adott interjút az apa-lánya páros, aminek során Gáspár Evelin életmódváltása is szóba került.

Én 15 éves koromban váltottam életmódot, jelenleg 31 éves leszek. 160 centi voltam, 110 kiló, édesapámtól nagyobb méretem volt, és sosem felejtem el: 38-as férfi farmer kellett nekem, apának meg 36-os. Most jelenleg 168 centi vagyok és 72 kiló, úgyhogy átalakultam, most már izmosodom

– nyilatkozta a portálnak az influenszer, aki bevallása szerint már nem tud sport nélkül élni, a mozgás ugyanis teljes mértékben felváltotta azt a szerepet, amit annak idején az evés töltött be a számára.

Mint mondja, nem hétköznapi gyerekkora miatt korábban sokszor az evésbe menekült, ám ehelyett mára inkább a konditermet látogatja legalább hetente háromszor, az ott töltött idő pedig mentálisan is feltölti.

A téma kapcsán Gáspár Győző elmondta, hogy volt idő, amikor ő 172 kilót nyomott, ám sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegétől, 2016-ban egy fitneszversenyt is megnyert.

Lehet engem szeretni meg nem szeretni, én egy nagyon-nagyon kövér gyerek voltam. Láthatták a Győzike Show-ban, hogy alig fértem be az autóba, jelenleg meg 95 kilót nyomok

– tette hozzá a showman.