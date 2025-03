Összesarazhatja az idő a vasárnapot, riasztás öt megyére

Vasárnap is eleinte jobbára erősen felhős, borult idő valószínű, a reggeli, délelőtti óráktól egy délnyugat, északkelet irányú tengely mentén újabb hullámban valószínű (saras) eső. Délutánra ismét csökken a csapadékhajlam, ritkábban alakulhat ki zápor, zivatar. A délies szél a Dunántúlon nagy területen lesz erős, északnyugaton olykor viharos, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A Kiderül azt írja: estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 21 fok között várható, de a tartósabban borult, csapadékos északkeleti harmadban több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 7, 12 fok lesz.

A zivatarveszély miatt a HungaroMet vasárnap hajnalban öt megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést. Ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Jövő héten többször, több helyen, nagyobb mennyiségű eső is eshet. Hétfőn átmeneti szakadozások mellett erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, sokfelé várható ismétlődő eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. A déli, délnyugati szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 4, 11 fok valószínű. Délután a tartósan csapadékos tájakon 10 fok csupán közelében alakulhat a hőmérséklet, ezzel szemben délkeleten akár 20 fok fölé is felmelegedhet a levegő.