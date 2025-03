Donald Trump szerint fiának páratlan érzéke van a technológiához: egy kikapcsolt laptopot is bekapcsolt

A Foxs Newsnak adott interjút Donald Trump. Ebben beszélt fia, Barron Trump jövőbeli terveiről is. Az elnök szerint fia aligha fog politikai pályára lépni, ám a technológia útvesztőiben nagyon is megtalálja az útját.

Trump ehhez egy olyan anekdotát vett elő, ami miatt célpontjává vált az X felhasználóinak szemében, kinevetve az elnököt:

Trump elmondta, hogy tinédzser fia veleszületett képességekkel rendelkezik a technológia terén, és lenyűgözi, mire képes a New York-i Egyetem újonca egy számítógéppel.

Trump on Barron outsmarting him with computers:

“I turn off his laptop… I go back 5 minutes later, he’s got his laptop. I say, ‘how did you do that?’ None of your business, dad. He’s got an unbelievable aptitude in technology.” 😭pic.twitter.com/EDqoYcCxeC

— johnny maga (@_johnnymaga) March 19, 2025