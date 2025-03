Szolnoki Szabolcs Opitz Barbiról: Nekem ő nagyon tetszik, de most már el tudok képzelni férfi és nő között barátságot

Az elmúlt hónapokban több bulvárhír is megjelent, melyek Opitz Barbi és a Házasság első látásra Szolnoki Szabolcsának kapcsolatával foglalkoztak. Ők ketten most a Tények Plusz kamerái előtt beszéltek arról, hogy barátság van közöttük, ami nemrég munkakapcsolattá fejlődött, a realityszereplő-üzletember lett ugyanis az énekesnő menedzsere, miután Opitz úgy döntött, nem dolgozik tovább a korábbi menedzserével, ugyanis nem egyeztek az elképzeléseik.

Az énekesnő elmondta, hogy szeretne visszatérni, az elmúlt három évben ugyanis nem foglalkozott a zenével, magánéleti gondjait kellett rendeznie.

Beleállunk a dolgokba. Nem csak ígérgetések vannak, hogy majd lesz valami. Meg számomra nagyon fontos az, hogy őszinték legyenek hozzám az emberek, egyenesek, korrektek. Nem is szeretnék jobban belemenni a részletekben, de Szabiban ezek a tulajdonságok, emberi értékek megvannak

– fogalmazott az énekesnő.

Szolnoki most először próbálja ki magát zenei menedzserként, és mint mondja, mindent meg fog tenni Opitz karrierjéért.

Mint kiderült, kettejük ismeretsége hónapokkal ezelőtt indult, amikor is Opitz reagált Szolnoki egyik Instagram-történetére. Az énekesnő egyébként a Házasság első látásra legutóbbi évadában az üzletember házasságát is figyelemmel követte.

Szolnokit illetően az énekesnő azt mondja, új menedzsere egyfajta védelmező szerepben is mellette áll, és felfedezték, hogy hasonló nehézségekkel kellett szembenézniük a múltjukban. Felnéz rá továbbá azért is, mert nagyon precíz ember, aki komolyan odafigyel nemcsak a saját, de már az ő dolgaira is. Barátságnál többet nem érez a realityszereplő iránt, utóbbi viszont nem tagadja, hogy tetszik neki a 25 éves énekesnő.

Én most is vonzódom hozzá, nézzétek meg, milyen gyönyörű! Szép a bőre, különleges az egész megjelenése, szép a haja. Nekem ő nagyon tetszik, de most már el tudok képzelni férfi és nő között barátságot, mert van ilyen

– magyarázta Szolnoki.

Opitz Barbi az interjú későbbi szakaszában kijelentette, hogy jelenleg nem is nyitott a szíve arra, hogy kapcsolata legyen.

Elég sok mindenen mentem keresztül, elég nagy traumákon, a legnagyobb traumákon. Még ezeket dolgozom fel

– osztotta meg a műsorban.

Szolnoki Szabolcs egyébként a napokban beszélt arról, hogyan tett szert a vagyonára, és milyen a viszonya a munkához: