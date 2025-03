Ember Márk: A színházban mindig attól félek, hogy utálnak

A Nők Lapja készített interjút Ember Márkkal, akit mostanság több magyar mozifilmben (Futni mentem, Hogyan tudnék élni nélküled?) is láthattunk, miközben a színész az RTL reggeli műsorának is egyik vezető arca. Arról, hogy ennyi műfajban otthonosan mozog, így mesélt a lapnak.

A színház gyerekkori szerelem, a filmezés pedig nagyon menő dolog. Akik a színészetre teszik fel az életüket, általában filmszínészek akarnak lenni. Nekem volt egy rossz élményem, kamaszkoromban dolgoztam egy forgatáson, de nem éreztem jól magam, ezért eldöntöttem, hogy csak színházban akarok majd játszani. Szerencsére ez idővel megváltozott, mert filmezni tényleg nagyon izgalmas. Vertem már szét autót, másztam le lichthofban, törtem be könyvtárba; egy filmben olyan érdekes dolgokat is megcsinálhat a színész, amikre színpadon nincs lehetőség. És azt hiszem, hogy jobb is vagyok a filmezésben. Nem a teljesítményem, azt ítélje meg mindenki maga, hanem én kényelmesebben működöm, amikor forgatok, mint amikor színházban vagyok. Nem azért, mert újra fel lehet venni egy jelenetet, hanem mert nem néznek. Ahogy telnek az évek, egyre jobban zavarban vagyok a szerepléstől.