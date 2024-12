Van 22 gyerekük, idén mégis voltak már húszszor pihenni

A Radford család azzal szerzett hírnevet, hogy ők – elvileg – Nagy-Britannia legnagyobb családja: a szülőknek 22 gyereke van, a legkisebb szinte még csecsemő, a legnagyobb már 30 múlt. Ennek ellenére nem szűkölködnek: idén már húszszor voltak nyaralni, az anya pedig nemrégiben mutatta meg közösségi oldalán új Porschéját – számolt be róla a Mirror.

Egy üdülőfaluban pihenték ki a fáradtságukat, nem sokkal azután, hogy a múlt hónapban az egyik lányuk, a 23 éves Millie egy „pazar ceremónián” összekötötte életét a párjával (akitől már három gyereke született). A szülők ezt megelőzően Dubajban voltak, ott ünnepelték meg az évfordulójukat.

Nyáron a szülők néhány gyerekükkel az Egyesült Államokat is megjárták, a Daily Mail akkor azt írta, a floridai Disney Worldben és a Universal orlandói vidámparkában is jártak. Úgy tudni, szinte évente járnak vissza az Államokba.

A követőik egy része azonban felvetette, miből engedhetik meg a munkájuk és a gyereknevelés mellett ezeket a nyaralásokat, van, akinek egy kis kikapcsolódásra se telik, pedig nincs is tucatnyi gyereke.

Karácsony És akkor még nem is volt szó a karácsonyukról, amire a szülők 3,5 millió forintnyi összeget adnak ki, igaz, nem csak a 22 gyerekkel, hanem ma már jó pár unokával (illetve gyerekeik párjaival) is számolniuk kell. A család évente úgy 300 darab ajándékot vásárol, ami egy „fő ajándékot” és több kisebbet jelent minden gyerek számára. Az anya, Sue azonban arról is beszélt, nem mindent kapnak meg a gyerekek, amit szeretnének. Például az egyik lány egy Barbie-házat szeretett volna, ami 700 fontba, 350 ezer forintba került volna online. Az is igaz, az ismertségük miatt sok márkától kapnak különböző ajándékokat, akárcsak bármelyik influenszer.

A rossz szándékú pletykákra reagálva korábban már beszéltek arról, nem segélyekből élnek, nem élnek az állami juttatásokkal.

Az 1992-ben egybekelt házaspár és gyerekeik pihenését a megalapozott anyagi hátterük biztosítja. Egyrészt fut róluk egy reality a Channel 5 csatornán, a YouTube-on is több százezer követővel büszkélkedhetnek, emellett van egy népszerű pékségük, piteműhelyük.

Nem tartunk igényt a juttatásokra, a pitegyártó cég nagyon sikeres, ahogy a média üzletágunk is. Keményen dolgozunk, de nem vagyunk milliomosok. Nagyon rosszul esnek a pletykák. Mi csak a lehető legjobb életet akarjuk nyújtani a gyerekeinknek

– olvasható a család könyvében (igen, ilyen is van), a The Radfords: Making Life Count című visszaemlékezésükben. A kötetben az anya, Sue, azt is elismeri, alapvetően nincs sok idejük egymásra férjével, napközben nem érnek rá egymással beszélgetni telefonon, hogy megvitassák a gyereknevelés felmerülő kérdéseit. Ő a gyerekekkel, férje a vállalkozásokkal van elfoglalva.

Költekezéseiket sosem rejtették véka alá, áprilisban egy sor tétel kiderült már.