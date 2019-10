Újabb babát vár a britek legnagyobb családja. A 22-et

Vajon az új érkezővel kiegyenlítődik a nemi arány?

Tegnap YouTube-csatornájukon jelentette be a 44 éves Sue Radford, hogy férjével, a 48 éves Noellel a 22. gyerekük érkezését várják. Az anya a 15. hetében van a terhességnek, hamarosan kiderül az áprilisban születő baba neme is – írta a Metro. Mindezt úgy, hogy már az előzőnél is kijelentették, több baba nem lesz már

Kíváncsi léeszek, hogy mindkettőből 11 lesz-e. Kicsit azt érzem, fiú lesz

– nyilatkozta Sue Radford. A család egy 10 hálószobás házban lakik, a pék férj bevételéből élnek meg, illetve a heti 170 fontos, 65 ezer forintos gyerekgondozási támogatásból. Ami talán soknak tűnik, de csak egy heti étkezésük 350 fontot, 135 ezer forintot tesz ki.

Egyszer, a kilencedik gyerek után a pár már eldöntötte, nem akarnak több gyereket, Noel vazektómián esett át, de aztán visszacsinálták. Így az áprilisban születendő csecsemő

a 30 éves Chris ,

, a 25 éves Sophie ,

, a 23 éves Chloe ,

, a 22 éves Jack ,

, a 20 éves Daniel ,

, a 18 éves Luke ,

, a 17 éves Millie ,

, a 16 éves Katie ,

, a 15 éves James ,

, a 14 éves Ellie ,

, a 13 éves Aimee ,

, a 12 éves Josh ,

, a 11 éves Max ,

, a 9 éves Tillie ,

, a 7 éves Oscar ,

, a 6 éves Casper ,

, a 3 éves Hallie ,

, a 2 éves Phoebe ,

, az 1 éves Archie ,

, és a tavaly novemberben született Bonnie Raye

testvére lesz. Csak a két legidősebb nem él már otthon, Sophie-nak viszont már van három saját gyereke. Úgyhogy van tennivaló rendesen, napi három óra takarítás, kilenc adag mosás. Szeretnek eljárni moziba, de az igen költséges mulatság ennyiüknek, úgy fejenként 10 fontot tesz ki.

Kiemelt kép: Facebook