Jacky DeJo a száztizennégyezer követőt számláló Instagram-oldala szerint szeret utazni, sportolóként és modellként dolgozik, bemutatkozásából pedig link vezet az OnlyFans- illetve a Playboy-fiókjaihoz, melyeken az erotikus fotóit árulja. Hogy ezek alapján milyen értelemben beszélhetünk róla modellként (egyben mennyire tág és határok nélküli ez a fogalom), az már egy másik cikk témája lenne.

Noha csak márciusban töltötte be a tizennyolcat, a közösségi médiás jelenléte több mint egy évtizedre nyúlik vissza. Ezen időszak alatt megtapasztalta, mit jelent az a sokat hangoztatott kifejezés, hogy „az internet sötét oldala”. Hamar megtanulta, hogy ebből profitálni is lehet, persze csak akkor, ha az ember nem vesz a lelkére túl sok mindent. Minderről a New York Timesnak adott interjújában mesélt az apjával együtt – ritka részletességgel bemutatva azon veszélyeket, amikkel a gyerekinfluenszerek szembesülhetnek az interneten.

Ártatlannak tűnő belépés

A holland születésű DeJo Facebook-profilját 2012-ben, hatéves korában hozták létre a szülei, hogy bemutassák lányuk snowboard tehetségét, posztoltak továbbá fotókat két másik hobbijáról, a szörfözésről és gördeszkázásról is. A kislányt snowboardos édesapja, Jacques de Jong vezette be a sportba, amikor hároméves volt. Jacky korához képest igen tehetségesnek bizonyult, és néhány éven belül már junior versenyeket nyert, tízévesen pedig sorra hódította el a díjakat a szülőföldjén.

Rendezvényeken rendszeresen fotózták, a média figyelmét is felkeltette: nyolcéves korában egy norvég televíziós csatorna is interjút készített vele. Szülei ekkoriban egy Instagram-profilt is hozzáadtak a Facebookjához, ezen szponzorált posztban mutogatták azokat az ingyenes felszereléseket, melyeket a kislány olyan márkáktól kapott, mint az Adidas.

Így aztán nagyon hamar reklámtábla lett a gyerekből.

Mielőtt betöltötte volna a tizedik életévét, szülei elváltak, elmondása szerint pedig közösen úgy döntöttek, hogy ő az apja mellett marad, hozzá ugyanis jobban kötődött. Innentől kezdve gyakran költöztek: éltek Kanadában, Indonéziában és Andorrában, a spanyol-francia határon, tizenéves korától pedig a szülei megengedték neki, hogy egyedül utazzon snowboard-versenyekre azzal a feltétellel, hogy bepótolja az iskolai leckéit.

Ahogy egyre inkább belépett a tinédzserkorba, több olyan férfi figyelme is rávetült az online térben, akik nem a sporttehetségére voltak kíváncsiak. Mivel a közösségi platformjait a szülei kezelték, a legrosszabbtól megvédték, törölték például azokat a fotókat, amiket idegenek a nemi szervükről küldtek neki, a kockázatok azonban tovább nőttek, miután Jacky tizenhárom éves lett, és egy Chance Loves nevű fürdőruhamárka nagykövetévé vált.

Szülei támogatták, amikor a márka felkereste őt, apja ugyanakkor ma már másként gondolkodik. Mint mondja, ha megtehetné, már azt tanácsolná a lányának, hogy várjon még egy kicsit, ezek a fotók ugyanis vonzották a pedofilokat.

Őszintén szólva, nem tudtam, hogy ez ennyire rossz. Én nem látok semmi vonzót egy tizenhárom éves bikinis lányban, de úgy tűnik, mások igen

– fogalmazott az apa.

Néhány hónappal azután, hogy Jacky leszerződött a fürdőruhákat árusító céggel, ismeretlen fotósoktól és ruhamárkáktól kezdett el felkéréseket kapni, akik szintén fürdőruhákat, illetve szűk sportruházatot küldtek neki. A család kezdetben nem gondolt túl sokat ezen megkeresések mögé, ám, amikor néhány férfi arra kezdte biztatni a lányt, hogy utazzon el az Egyesült Államokba különleges fotózásokra, az már megkongatta a vészharangokat. Jacky azt mondja, évekkel később rájött, hogy a fotóiról kiskorú lányokhoz vonzódó férfiak internetes fórumain folytattak diskurzusokat, és véleménye szerint alattomosan behálózták őt azzal, hogy ingyenes holmikat küldtek neki.

Két olyan fotós ellen, akivel ő is kapcsolatban állt, vádat emeltek gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekmények miatt; az egyik ruházati márkát, a Chixitet pedig a lap beszámolója szerint egy olyan férfi üzemelteti, aki bestialitással kapcsolatos honlapneveket is regisztráltatott.

Az „elég érett” tizenöt éves

Jacky elmondása szerint tizenöt éves korában egy barcelonai gördeszkás szórakozóhelyen ellopták a mobilját, majd valaki azzal fenyegette meg, hogy közzéteszi az eszközön talált, egyébként saját célra készült meztelen fotóit. A követelésnek nem tett eleget. A család a történtek miatt feljelentést tett, de az ügyben nem történt előrelépés. A zsaroló végül közzétette a képeket.

Nem sokkal azután, hogy a képeit kiszivárogtatták, a lányt felkereste egy James Lidestri nevű férfi, majd arra biztatta, hogy hozzon létre profilt a SelectSets nevű platformon, melynek felhasználói tíz és száz dollár közötti összegeket költöttek kiskorú lányokról készült – gyakran sokat mutató – fotókra. Szülei kezdetben átverésre gyanakodtak, ám amikor a férfi tízezer dollárt garantált nekik az induláshoz, átgondolták a dolgot.

Azt mondták a lányuknak, tizenöt évesen már elég érett ahhoz, hogy saját döntést hozzon.

Jacky belevágott a dologba, a hírt pedig egy Instagram-posztban tudatta a követőivel – az élményt azonban úgy írta le, mint egy durva bevezetést egy ragadozókkal teli online iparágba, ahol a férfiak lányokat hálóznak be, amihez a szülők is asszisztálnak, sokszor tudtukon kívül. A lány számára ez jelentette az első ízelítőt a valódi pénzügyi függetlenségből: apja szerint nem sokkal azután, hogy befejezte az iskolát, a bevételei már meghaladták a nyolcszázezer dollárt. Noha erre nincs bizonyítéka, Jacky szerint abban, hogy beszervezték őt a képmegosztó oldalra, azoknak a férfiaknak a keze is benne lehetett, akik látták a kiszivárogtatott meztelen fotóit.

A téma kapcsán a New York Times megkereste James Lidestrit is. A férfi, aki korábban fotós oldalakat üzemeltetett, elmondta, hogy Jackyről 2021-ben hallott először egy fotográfustól. Lidestri a lap érdeklődésére azt is megosztotta, hogy technológiai vállalkozóként már nem foglalkozik fotózással, és szolgáltatott információkat a bűnüldöző szerveknek „olyan emberekről, akik nem a szabályok szerint játszottak.”

Jackyt egyébként már kiskorától arra tanították, hogy legyen óvatos az interneten. Apja elmondása szerint egyszer, amikor egy szerinte önmagát nőnek kiadó férfi üzent a lányának, a beszélgetés folytatására utasította Jackyt, hogy megtanulja, miként ismerje fel az internetes ragadozókat. Amikor például az illető a külsejét kezdte el lelkesen dicsérni, az apja azt mondta neki, nem valószínű, hogy egy nő így beszélne egy fiatal lánnyal.

A bosszú

Miután a pucér képeit tizenöt éves korában közzétették, Jacky kieszelt egy tervet a visszavágásra. Fejest ugrott az internet sötét bugyraiba, és mérlegre helyezte a férfiakat: annak egyik oldalán voltak azok, akik hasznosak számára, a másikon azok, akiket „el kell pusztítania”. Akik megosztották a privát fotóit, ők tartoztak utóbbi kategóriába. Később sikerrel azonosította a posztok mögött álló személyeket. Kiépített egy hálózatot informátorokból – olyan férfiakból, akik pedofil csoportokban töltik az idejüket. Mint mondta, meglepő, milyen gyorsan leállnak egyesek, ha fény derül a kilétükre, és felhívják például a feleségüket vagy a főnöküket, hogy beszámoljanak nekik a tevékenységükről.

Miközben online fórumokon ellenőrzi a fotóit, Jacky gyakran találkozik gyerekekkel szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos anyagokkal, melyeket jelent a bűnüldöző hatóságoknak. Néhány gyerekinfluenszer anyja is kérte már a segítségét online ragadozók vagy zaklatók felkutatásában. Mint mondja, noha a nap végén ez nem az ő dolga, hanem a rendőrségé, gyakran foglalkozik a témával. Az elmúlt év során több visszaélésről is beszámolt, 2023-ban pedig az FBI-nak is küldött egy tippet, melyben egy észak-karolinai férfi ellen tett panaszt, aki elmondása szerint zaklatta őt, és szexuálisan megrázó képeket posztolt gyerekekről. Több mint egy évvel később a férfit megvádolták gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok birtoklásával, de csak azután, hogy egy technológiai vállalat megjelölte a fiókját.

„Naponta szembesülünk pszichopatákkal” – mondta a közösségi médiában szereplő lányokról, hozzátéve, hogy ez sajnálatos módon „senkit sem érdekel”.

Tizenhat évesen erotikus biznisz

Noha elmondása alapján a SelectSets a csúcson havi több tízezer dollárt hozott Jackynek, a korábban már nevesített James Lidestri 2022 nyarán úgy döntött, bezárja az oldalt. A férfi felajánlotta, hogy eladja neki a teljes üzletet, de a megállapodásuk végül fuccsba ment A lány ekkor döntött úgy, hogy saját oldalt indít. Apja 2022-ben írta alá az ehhez szükséges dokumentumokat, hogy segítsen neki elindítani az MIA, azaz MyInfluencer.Academy nevű oldalt.

Platformját úgy hirdette, mint az oldalt, ahol a tizenöt évesnél idősebb lányok saját maguk menedzselhetik tartalmaikat: először tanácsokkal látta el őket és szüleiket a célközönségük – azaz, a hozzájuk szexuálisan vonzódó férfiak – jelentette veszélyekről. Szinte minden lány számára pikáns fotók eladása jelentette az üzleti modellt, melyek ugyan nem tartalmaznak nyílt meztelenséget, az oldal így is a törvény határait feszegette. Mint mondta: mindenkinek megpróbálta megadni a lehetőséget, hogy megtegyék azt, amit ő, de a posztolni vágyóknak meg kellett érteniük, hogy mindez hatással lesz az életükre.

Mint meséli, nem volt nehéz létrehoznia a saját tinifotó-piacterét. Az interneten keresett ehhez fejlesztőt, végül egy vietnámi férfival állapodott meg, majd fizetett egy ügyvédnek is, hogy vizsgálja felül a tartalmi irányelveit. Néhány lányt rábeszélt a SelectSetsről, hogy csatlakozzanak hozzá, de toborzott az Instagramról és a Patreonról is, Telegramon pedig férfiak javaslatait is meghallgatta. Oldalát úgy hirdette, mint egy száz százalékig legális helyet, ahol nem hagyják, hogy a gyűlölködők, a woke-ok és „miegymások” tolakodjanak.

Ahogy a legtöbb új vállalkozás, Jacky biznisze is nehezen tudta beverekedni magát a piacra: az elmúlt hónapokban rajta kívül csupán kilencen tettek közzé tartalmakat a felületen, ami Jacky elmondása szerint havonta körülbelül százezer dolláros bevételt hozott. Ő ennek húsz százalékát kapta meg, a működés azonban nagy részben nullszaldós lett. Az utóbbi időben pedig nemcsak más lányok posztoltak ritkán az oldalra, de maga Jacky is, aki az OnlyFans-fiókjára kezdett inkább koncentrálni, amit tizennyolc évesen indított el. Később aztán bejelentette, hogy bezárja a képmegosztóját, ami mostanra meg is szűnt, csupán az Instagram-oldala emlékezik néhai létezéséről.

Bevallása szerint Jacky ambivalens érzésekkel gondol azokra a férfiakra, akik különböző platformokon megvásárolják a fotóit, de látja a dolog előnyét. Mint mondja, saját webhelye esetében a vásárlók – főként az Egyesült Államokból és Indiából – körülbelül hetvenöt dollárt fizettek egy csomag fotóért, amelyek gyakran erotikusak, de nem tartalmaznak meztelenséget, és körülbelül havi tizenegy dollárt, hogy megnézzék, mi az, ami megvásárolható.

Apja szerint ilyen egy igazi túlélő

A lány jelenleg heti pár alkalommal a barátaival készít képeket a lakásában vagy a tengerparton, profi fotós segítsége nélkül. Ezután néhány órát tölt el a fotók szerkesztésével, közzétételével és még néhányat a rajongókkal való kapcsolattartással. OnlyFans-oldala mellett van saját Playboy-profilja is. Utóbbi platformhoz tizennyolc éves korában másodjára csatlakozott, korábban ugyanis szerepelt már a webhelyen, a Playboy azonban eltávolította őt onnan azzal az indokkal, hogy az oldal tartalma csak felnőtteknek szól.

Azt mondja, boldog: van lakása, hajója és rengeteg pénze ahhoz, hogy aktív maradhasson a nemzetközi snowboard-versenyeken.

Ugyan a holland törvények szerint Jacky jogilag tizenhat éves kora óta független, édesapja továbbra is aktívan jelen van az életében. Mindketten a Karib-tenger egyik szigetén élnek, és hetente többször találkoznak. Ami a lány felnőtt pornográfiás tevékenységét illeti, Jacky úgy fogalmaz:

Holland vagyok, és mi mindig is nagyon nyitottan álltunk hozzá az olyan dolgokhoz, mint a szexmunka. Őszintén szólva, amit én csinálok, az elég szelíd.

A jövőt illetően elárulta, nem hisz abban, hogy örökké az iparágban marad. Ingatlanokba és más vállalkozásokba is befektetett az elmúlt években, nemrég pedig belekezdett valami újba: kaviárt importál, és azt helyi előkelő éttermeknek és magánjachtoknak adja el.

Apjánál nemrég hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, a férfi pedig azt mondta, betegségében is vigasztalja a tény, hogy lányának elég jó az anyagi háttere, üzlet tudása is elég ahhoz, hogy sikeres maradjon a jövőben. Úgy véli, bármit is hoz a jövő, Jacky tudja, hogyan kell túlélni.