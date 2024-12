Taylor Swift szívesen lenne virágszóró lány Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjén

Csütörtök reggel lapunk is hírül adta, hogy Benny Blanco megkérte Selena Gomez kezét, akivel körülbelül egy éve vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt.

Az énekesnő fotóválogatását – melyen a jegygyűrűjét is megmutatta – mostanra több mint 13 millióan lájkolták az Instagramon, és sorra érkeznek alá a gratuláló hozzászólások is. A kommentelők között feltűnik többek mellett Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev, Jennifer Aniston és Taylor Swift is, utóbbi barátsága régre nyúlik vissza a menyasszonnyal.

Igen, leszek a virágszóró lány

– jelezte Swift a hozzászólásában, amit eddig több mint 800 ezren lájkoltak.

