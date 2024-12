Tornóczky Anita a szülésről: Nem életem élménye volt, de végeredmény szempontjából nyilván az

Tornócky Anita a napokban adott életet első gyerekének, aki a Noel nevet kapta. A kisbabáról pénteken egy fotót is megosztott követőivel az Instagramon.

Az egykori műsorvezető múlt hétvégén sem hagyta ki élő Instagram-bejelentkezését, melyben követői kérdésekre szokott válaszolni szombatonként. A story.hu szúrta ki, hogy Tornóczky videójában néhány mondat erejéig a szüléséről is szó esett.

Azt, hogy milyen volt a szülés, most nem fogom elmesélni, nem életem élménye volt, de végeredmény szempontjából nyilván az. Nem szeretnék szülési naplót csinálni a live-ból. De most már mindenki jól van

– mondta az édesanya, hozzátéve: nem szeretné állandóan mutogatni a kisbabáját a közösségi oldalán, annyit azonban elárult, hogy már most nagyon büszke rá.

Nagyon rendes gyerek, apukájával most is itt sétál mellettem három méterre, és semmit nem hallotok belőle. Csak azért késtem, mert most kezd rájönni arra, hogyan kell magához venni a tejcsit, és már eléggé jó akaratérvényesítő, akkor enged el, amikor azt gondolja, elég volt.