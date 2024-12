Hat új befektetővel jön a Cápák között 8. évada

2025-ben indul a Cápák között 8. évada, melyben már ismert és Cápaként most debütáló befektetők is bemutatkoznak a nézőknek – jelentette be hétfőn az RTL.

A nyolcadik évad befektetői ők lesznek:

Balogh Levente , a Szentkirályi Ásványvíz alapító-tulajdonosa, emellett befektető és üzleti tanácsadó.

, a Szentkirályi Ásványvíz alapító-tulajdonosa, emellett befektető és üzleti tanácsadó. Balogh Petya , a hazai startupközösség meghatározó alakja, több mint 50 vállalkozásban van érdekeltsége.

, a hazai startupközösség meghatározó alakja, több mint 50 vállalkozásban van érdekeltsége. Bojinka Miklós , a Sanimix és Wasserburg márka tulajdonosa, hazai és spanyolországi prémium és ipari ingatlanok befektetője.

, a Sanimix és Wasserburg márka tulajdonosa, hazai és spanyolországi prémium és ipari ingatlanok befektetője. Csillag Péter , a Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnöke, IT-vállalkozó, angyalbefektető. Az ország legnagyobb adattechnológiai tanácsadó cégét építette fel, amelynek eladása után gyorsan fejlődő vállalkozások mentora lett.

, a Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnöke, IT-vállalkozó, angyalbefektető. Az ország legnagyobb adattechnológiai tanácsadó cégét építette fel, amelynek eladása után gyorsan fejlődő vállalkozások mentora lett. Lakatos István , a Bravogroup Holding vezérigazgatója és társtulajdonosa.

, a Bravogroup Holding vezérigazgatója és társtulajdonosa. Lotfi Farbod , a Bankárképző mentori programjának társalapítója. 2010 óta privát befektetésekkel foglalkozik, amelyek között ingatlanfejlesztések és egyéb általános befektetések is megtalálhatóak.

, a Bankárképző mentori programjának társalapítója. 2010 óta privát befektetésekkel foglalkozik, amelyek között ingatlanfejlesztések és egyéb általános befektetések is megtalálhatóak. Orbók Ilona , a BDO cégcsoport egyik tulajdonos-ügyvezetője, a globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője. Emellett befektető és a luxusipar legmeghatározóbb magyarországi gazdasági szakembere.

, a BDO cégcsoport egyik tulajdonos-ügyvezetője, a globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője. Emellett befektető és a luxusipar legmeghatározóbb magyarországi gazdasági szakembere. Szauer Tamás , aki családi örökségként irányítja az ország egyik legnagyobb kiadóvállalatát, a HVG-t, de otthonosan mozog a pénzügyek és a startupok világában is.

, aki családi örökségként irányítja az ország egyik legnagyobb kiadóvállalatát, a HVG-t, de otthonosan mozog a pénzügyek és a startupok világában is. Tóth Ildikó , aki az autóiparban épített karriert, majd a luxusingatlan-fejlesztések felé fordult.

, aki az autóiparban épített karriert, majd a luxusingatlan-fejlesztések felé fordult. Wáberer György, 160 céget épített, Európa egyik legnagyobb logisztikai vállalatától a legigényesebb magánkórházig.

A műsorvezető személye nem változik, továbbra is Lilu fogadja a befektetésben reménykedő kishalakat.