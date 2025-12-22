Ilyen az élet az utcában, ahol 13 ezer forint a házak négyzetméterára

Békés vármegyében van egy 1700 fős falu, ahol már 1–2 millió forintért is ki lehet fogni egy komplett házat: Kevermesen, a Szabadság utcában az Ingatlan.com felmérése szerint tavaly mindössze 13 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, írja a Blikk.

A lap felkereste a települést, hogy mégis milyen lehet ott az élet, ahol ennyire olcsók az ingatlanok még mindig.

A Szabadság utca a Békés vármegyei Kevermes egyik szélén húzódik, viszonylag hosszú, és többnyire rossz állapotú, régi parasztházak sorakoznak a két oldalán. Dülöngélő viskók és teljesen összeomlott, elhagyott romok is akadnak köztük, mintha egy szellemfaluban járna az ember, olvasható a riportban.

A lakossága mára az évtizedekkel korábbi harmadára csökkent, de azért még élnek emberek a Szabadság utcában, igaz, nem sokan. Tavaly például kisebb szenzációszám volt a faluban, hogy egy német férfi is házat vásárolt. Időről időre megjelenik, lassan újítgatja az épületet, már kicserélte az ablakokat és az ajtókat is, írják.

A lap megszólaltatta a 39 éves Lakatos Norbertet és feleségét, Kittit. A pár a munkahelyeket hiányolja a faluból. A háromgyermekes édesanya szerint még közmunkát is nehéz találni, ingázni pedig leginkább Lőkösházáról lehet vonattal, oda jár a busz, onnan meg vonat megy. Ez olyan sok idő, hogy gyerekek mellett szinte vállalhatatlan, ezért is kevés a fiatal a faluban. Kitti szívesen elköltözne, de amennyit a házukért kapnának, máshol nem lenne elég egy új otthonra.

Az utca végén lakó Imre László viszont arról beszélt, hogy sok román vásárolt házat a faluban. Vannak, akik csak rendbe teszik az épületet. Akik viszont be is költöznek, azokkal sincs gond, nem hangoskodnak, csendesen elvegyülnek a magyar kevermesiekkel.

Lantos Zoltán polgármester ezt nem bánja. Mint fogalmazott,

van olyan román család, amelynek tagjai már itt járatják iskolába a gyereküket. Lehet, hogy ezek a beköltözők oldhatják meg a falu népességi problémáit és azt is, hogy felértékelődjenek az ingatlanok.

Lantos azt viszont nem hiszi, hogy még mindig találni lakható házat 1 millió forint alatt. „Néhány éve még tudtam venni 2,5 millióért házat itt a fiamnak, már nincs ennyiért. Olcsóbban legfeljebb buldózerre váró romot lehet kapni. Az önkormányzat programot indított ezek felszámolására, megvásároljuk, a megüresedő telkeket pedig termőföldként hasznosítjuk” – tette hozzá.