A Csillag Születik győztesei elárulták, mit terveznek a 24 millió forintos fődíjjal

Vasárnap egy apa-lánya páros, Kristóf Béla és Kristóf Rebeka nyerték meg a Csillag Születik 2025-ös évadát. A győztesek ma az RTL Reggeli vendégei voltak, ahol egyebek mellett arról is kérdezték őket, mik a terveik a 24 millió forintos fődíjjal. Kristóf Béla elárulta, hogy a nap folyamán már mástól is megkapta a kérdést, és akkor azzal a viccel búcsúzott, hogy ha hazamennek, vágnak egy nagy disznót.

Hogy mire költjük? Rebekának van egy kisöccse, az volt az első, hogy már megnyertük: »apa, ugye, hogy veszel egy iPhone-t?« Mondom igen, veszek! Szeretném, hogy Rebeka továbbtanuljon, és ez lehetőséget ad, jó tanárokhoz

– mondta az édesapa.