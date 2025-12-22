csillag születikkristóf rebekakristóf béla
A Csillag Születik győztesei elárulták, mit terveznek a 24 millió forintos fődíjjal

Kristóf Béla és Kristóf Rebeka a Csillag Születik döntőjén.
admin Grósz Petra
2025. 12. 22. 17:52
Vasárnap egy apa-lánya páros, Kristóf Béla és Kristóf Rebeka nyerték meg a Csillag Születik 2025-ös évadát. A győztesek ma az RTL Reggeli vendégei voltak, ahol egyebek mellett arról is kérdezték őket, mik a terveik a 24 millió forintos fődíjjal. Kristóf Béla elárulta, hogy a nap folyamán már mástól is megkapta a kérdést, és akkor azzal a viccel búcsúzott, hogy ha hazamennek, vágnak egy nagy disznót.

Hogy mire költjük? Rebekának van egy kisöccse, az volt az első, hogy már megnyertük: »apa, ugye, hogy veszel egy iPhone-t?« Mondom igen, veszek! Szeretném, hogy Rebeka továbbtanuljon, és ez lehetőséget ad, jó tanárokhoz

– mondta az édesapa.

Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték a 2025-ös Csillag Születiket
Véget ért az évad.

