Ezért felejtsük el inkább a bolti cinkegolyót

A cinkegolyó az egyik legismertebb „téli kellék” a kertekben és erkélyeken, mégis kevesen gondolnak bele, hogy a csomagolása önmagában kockázatot jelenthet, írja az Agrofórum.

A lap cikke szerint egyre több szakmai fórumon és civil szervezetnél kerül elő a probléma, miközben a lakossági gyakorlat alig változik.

A gond az, hogy a kereskedelemben kapható cinkegolyók többsége műanyag hálóba csomagolva kerül forgalomba. Ezek elsődleges funkciója a könnyű kihelyezés, ugyanakkor potenciális veszélyforrást is jelentenek.

Természetvédelmi szervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy a madarak lába beleakadhat a háló szálaiba, ami sérülést, ritkább esetben pusztulást okozhat.

A probléma nem korlátozódik kizárólag a madárvilágra. A kiürült, de el nem távolított hálók a kert talajára kerülve kisemlősök számára is veszélyessé válhatnak, miközben a műanyag hosszú évtizedekig megmarad a környezetben.

A szakmai konszenzus egyértelmű: a háló nélküli etetés a jövő útja. Erre kiváló megoldást kínálnak a fémből készült cinkegolyó-tartók, spirálok és komplex etetőállomások. Ezek stabilan rögzítik a táplálékot, megakadályozzák a hulladékképződést, és csökkentik a balesetveszélyt, írja az Agrofórum.