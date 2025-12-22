Visszatérhetnek az orosz kézilabdacsapatok, a szövetség a magyarokkal és a spanyolokkal is tárgyalt

Szergej Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.

Az orosz sportvezető azt mondta, a kérdést hivatalosan nem vetették fel, mert mindenki a választással volt elfoglalva.

„Úgy döntöttünk tehát, hogy diplomáciai úton közelítjük meg a kérdést. Két nap leforgása alatt fehérorosz kollégámmal, Vlagyimir Konoplevvel megvitattuk ezt a kérdést Hasszan Musztafával, és számos nemzeti szövetség vezetőjével.

Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is felvethetjük majd a Nemzetközi Kézilabda Szövetség egyik tavaszi munkaértekezletén

– mondta Siskarjov.

Úgy fogalmazott, a nemzetközi visszatéréssel kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek.

„Számos találkozót és megbeszélést tartottunk, például lehetőségünk volt beszélni a Norvég Kézilabda Szövetség vezetőségével, amelynek képviselői korábban negatív véleményt fogalmaztak meg a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban. Lev Voronyinnal, az Orosz Kézilabda Szövetség vezérigazgatójával együtt gyakorlatilag az európai kézilabdacsalád minden tagjával beszéltünk. Senki sem került minket, mindenki melegen fogadott és támogatott bennünket.”

Sokszor mondtam már, hogy Oroszország és Fehéroroszország nélkül a nemzetközi tornák nem igazán teljesek, különösen mivel mi esélyesek vagyunk a női versenyeken

– vélte.

Voronyin az orosz szövetség honlapján többet is elárult a munkamegbeszélésekről, azt mondta, a magyar és a spanyol szövetség vezetőivel sikerült megbeszélést folytatni a nemzeti válogatottak közötti barátságos mérkőzések megrendezéséről.

A hír miatt megkerestük mind a magyar, mind a spanyol szövetséget, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A Nemzetközi és az Európai Kézilabda Szövetség 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztette fel az orosz csapatok részvételét a nemzetközi eseményeken.