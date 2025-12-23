Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

reggeli pakkpolitikaidőjárásforgalom
2025. 12. 23. 07:03
2025. december 23., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Változások a záhonyi határátmenetben közlekedő vonatoknál január 31-ig. Részletek.

BKK

  • 22-es autóbusz a Bíróság megállóban nem áll meg a Budakeszi, Tesco áruház felé.
  • A 22A autóbusz, illetve a 922-es éjszakai járat a Bíróság megállóban nem áll meg a Budakeszi, Dózsa Gy. tér felé.
  • 222-es autóbusz a Bíróság megállóban nem áll meg a Budakeszi, Honfoglalás s. felé.

 

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan borult, párás idő valószínű.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
  • Késő este ugyancsak 0, +6 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Viktória

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 387,13
  • USD 330,03
  • CHF 415,97
  • GBP 443,07

 

