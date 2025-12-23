Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 23., kedd
Friss hírek
- Orbán szerint a 2026-os lehet a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás.
- Magyar Péter: Mintha a gyurcsányi idők végét élnénk.
- Lázár János a kamionos tüntetésről: Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk.
- Nagy Márton: A várakozások nem azért nem jöttek be, mert a kormány rosszul számolt, hanem mert olyan külső feltételek nem teljesültek, amelyekre mindenki épített.
- Minden nyugdíjasnak levelet küldött a kormány az állítólagos Tisza-adóról az Ügyfélkapura és a DÁP-ra.
- Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra – jelentette ki az amerikai elnök.
- Felkerült a Vogue magazin legjobban öltözött emberek listájára Leó pápa.
- Sikertelen merénylet: közelről lőttek rá az olasz kerékpáros csapatra.
