Kultúra

Autóbalesetben meghalt Vince Zampella, a Call of Duty-videójátékok egyik legfontosabb alkotója

Besenyei Balázs
2025. 12. 23. 06:35
Vince Zampella, az Infinity Ward videójáték-fejlesztő cég korábbi vezérigazgatója és az EA tulajdonában lévő Respawn Entertainment jelenlegi vezetője autóbalesetben vesztette életét.

Zampella a Ferrarijávaé éppen kihajtott egy alagútból a kanyargós, kétsávos úton, amikor egy betonkorlátnak csapódott és kigyulladt. A balesetről sokkoló felvétel is készült, miután turisták épp lefilmezték azt, a TMZ tette közzé.

Zampella a Call of Duty lövöldözős videójáték-sorozat társalkotója, a videójáték-ipar elismert alakja volt. Emellett a Respawn Entertainment videójáték-fejlesztő cég vezetője. Utóbbi a Titanfall, a Titanfall 2, az Apex Legends és a Star Wars Jedi: Fallen Order című videójátékokról ismert.

