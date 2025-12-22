Kirabolt egy boltot, majd szétosztotta a termékeket a szegények között egy banda Montrealban

Mikulásnak és manóknak öltözött tolvajok raboltak ki egy montreali élelmiszerboltot – írja a CNN. A lap szerint a csoport tagjait Robin Hood ihlette meg.

A banda múlt hét hétfőn este hatolt be a Metro egy üzletébe, nagyjából 3000 dollár (majdnem 1 millió forint) értékben emeltek el több terméket, majd kisétáltak az ajtón. A „Les Soulèvements du Fleuve” aktivista csoport később magára vállalta a rablást, ami állításuk szerint Robin Hood ihletett. A csoport azt közölte, hogy az ellopott termékeket később a rászorulók között osztották szét.

Johany Charland, a montreali rendőrség szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy hétfő este 9:40 körül egy csoport ember „feltehetően élelmiszert” lopott el az üzletből.

„A nyomozás még folyamatban van” – mondta Charland, hogy téve, hogy jelenleg a rendőrség átfésüli a kamerafelvételeket és kihallgatja a tanúkat. Charland azt is közölte, hogy a rendőrség nem nyilatkozhat az aktivisták indítékáról.

A Les Soulèvements du Fleuve közzétett egy videót az Instagramon, amelyben látható, ahogy több, Mikulás- vagy éppen manójelmezbe öltözött aktivista lepakolja a bolt polcait.

A csoport később hangsúlyozta, hogy a termékeket “újraosztották” a rászorulók között, mint egyfajta modernkori Robin Hood(ok). A csoport később azt írta, hogy az áruk egy részét egy fa alatt hagyták, más részét pedig közösségi hűtőszekrényekben helyezték el.

„Továbbra is fojtogatják a lakosságot, hogy a lehető legtöbb pénzt elszívják tőlük, egyszerűen azért, mert megtehetik. Számunkra ez a lopás, és ők a tolvajok.” – írta közleményében a Les Soulèvements du Fleuve.

A CNN-nek adott nyilatkozatában a Metro élelmiszerlánc szóvivője, Geneviève Grégoire azt mondta, hogy bármilyen indítékokról is legyen szó, a kiskereskedelmi bűnözés „elfogadhatatlan”.