curtisbelügyminisztérium
Curtis a Belügyminisztériumban: kiderült, milyen rendezvényen lépett fel a rapper

TV2
admin Grósz Petra
2025. 12. 22. 18:22
TV2

A napokban több felvétel is megjelent a Facultas Humán Gimnázium TikTok-oldalán, melyen Curtis látható, amint a Belügyminisztériumban lép fel. Lapunk a fellépés kapcsán felkereste a Belügyminisztériumot, az intézmény Kommunikációs Főosztályától pedig megtudtuk, pontosan milyen fellépésről volt szó a rapper esetében.

A tárca 2011 óta minden évben karácsonyi ünnepségen látja vendégül a nagycsaládosokat, illetve a szolgálatteljesítés közben életüket vesztett hivatásosok árván maradt gyermekeit és özvegyeit – 2025. december 18-án 22 nagycsaládot 146 gyermekkel, valamint nyolc özvegyet 13 gyermekkel. A résztvevőknek minden esztendőben egy közismert előadó ad műsort, az idén Curtis lépett fel

– derült ki a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztályának lapunknak megküldött válaszából, melyben arra is kitértek, hogy a rendezvényen a korábbai években többek mellett Rúzsa Magdi, Kökény Attila, Vastag Tomi és Csepregi Éva is felléptek már.

A rapper a napokban a Puskás Akadémia karácsonyi ünnepségén is fellépett, ekkor kurvákról és kóláról énekeltek vele a kamaszok:

Egy 14 és egy 15 éves gyerek is videót töltött fel a közös karácsonyi éneklésről.

