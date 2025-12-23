betlehempásztorbajorországbiztonsági kamera
Élet-Stílus

Kihívta a rendőröket a betlehemi pásztorra, mert betörőnek nézte

24.hu
2025. 12. 23. 06:30
A biztonsági kamera képe megzavarta a nőt.

Szombat reggel vásárolni ment egy Bajorország északi részén nő, egy ponton megnézte a telefonján az otthoni térfigyelő kamera képét, és egy gyanús személyt pillantott meg a nappalijában – írja a Bild.

Azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóság hamar a helyszínre ért, a rendőrök pedig megpróbáltak minél több információt begyűjteni a betörésről. Ezért arra kérték a nőt, hogy küldjön nekik egy képernyőképet a biztonsági kamera felvételeiből, hogy lássák, ki lehetett ott a lakásban.

A felvételen valóban látszott egy alak a nappaliban, egy rendőr viszont azt jelentette,  hogy semmi nyoma nem volt betörésnek vagy illetéktelen személyek jelenlétének a házban. Ezután a műveleti központ egyik tisztje ismét alaposan megvizsgálta a képet, és gyanúja támadt:

lehetséges, hogy a nőt mégsem egy hús-vér személyt látott, csak a betlehemi dekoráció zavarta meg?

Ekkor a nő hirtelen megkönnyebbült. Visszaemlékezett, hogy épp azelőtt rendezte át a betlehemi dekorációt, mielőtt elment a boltba, a pásztor és a bárány pedig a biztonsági kamera elé került.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sikertelen merénylet: közelről lőttek rá az olasz kerékpáros csapatra
„Wilson, ne haragudj! Sajnálom! Sajnálom!” – 25 éves lett a Számkivetett, amit Tom Hanks egyedül vitt el a hátán
Magyar Péter: Mintha a gyurcsányi idők végét élnénk
Curtis a Belügyminisztériumban: kiderült, milyen rendezvényen lépett fel a rapper
Félelem és reszketés külföldön, itthon minden csupa jó: beépült a kormányzati narratíva a celebek és influenszerek tartalmaiba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik