Világszerte sokkolta az újvonalas hiphop rajongóit, amikor két és fél évvel ezelőtt – egészen pontosan 2022. május 9-én – letartóztatták korunk egyik legnagyobb rapsztárját, az atlantai Young Thugot azért, mert a hatóságok szerint a rapper létrehozott egy utcai bűnbandát. Ami egy évtized alatt szó szerint a város alvilágának urává vált – olyannyira, hogy az ügy vádirata szerint a letartóztatásukig ők követték el az atlantai erőszakos bűncselekmények 75-80 százalékát.

A Georgia állam fővárosát, Atlantát is magába foglaló Fulton megye főügyésze – a Donald Trump ellen a georgiai választás megzavarása miatt vádat emelő – Fani Willis szerint a 33 éves Grammy-díjas előadóművész (polgári nevén Jeffery Lamar Williams Jr.) a legálisan működő saját lemezkiadója, a Young Stoner Life Records mellett egy ugyanúgy YSL rövidítés alatt futó bűnszervezetet is vezetett. Ami kapcsolatban állt a piros ruhadarabokat viselő, eredetileg Los Angeles-i blood bandák hálózatával, és a kedvenc bandatagokra utaló szlengjük után a Young Slime Life nevet kapta.

A YSL-hez nemcsak egy gyilkossággal végződő, és bandaháborút beindító, 2015-ös autós leszámolást tudtak hozzákötni a hatóságok – amit Young Thug bérelt kocsijával követtek el –, hanem további 180 (2013 és 2022 között elkövetett) bűncselekményt, köztük fegyveres rablásokat, autólopásokat és kábítószer-kereskedelmet.

Így a rapper és a 27 társa – köztük a szintén világsztárnak számító, a magát a letartóztatások nyomán önként feladó másik rapper, Gunna (polgári nevén Sergio Giavanni Kitchens) – ellen az olasz-amerikai maffia megfékezésére kitalált RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) Act, azaz zsarolással kapcsolatos és korrupt szervezetek elleni törvény értelmében emeltek vádat. És rögtön előzetes letartóztatásba helyeztek mindenkit.

Művészeti alkotásból bizonyíték

Közel kétmilliót adtam az ügyvédnek, hogy elintézze az összes gyilkosságot

– rappeli első stúdióalbumának legelső, Just How It Is is című slágerében Young Thug. Szóval talán nem is csoda, hogy a piszkos ügyei kapcsán túlságosan is meggondolatlanul nagyszájúvá váló rapsztárra lecsapott a törvény ökle.

Young Thugot eredetileg 25 évre akarta rácsok mögé küldeni a vádhatóság úgy, hogy a büntetés letöltése után még 20 évig csak feltételesen lett volna szabadlábon. De aztán a vádalkut kötött Gunnához és a gyanúsítottak többségéhez hasonlóan ő is megegyezett a bírósággal, és október 31-én feltételesen szabadon engedték.

Az ügy igazi pikantériája azonban nem az volt, hogy a rapvilág több ismert és kevésbé ismert alakját is megvádolták azzal, hogy egy kábítószer-kereskedelemben utazó, utcai konfliktusait rendszeresen illegális fegyverekkel rendező bűnszervezetet működtettek.

Hanem az, hogy a 88 oldalas vádirat bizonyítékai között a fenti idézet mellett másfél tucat – Young Thug slágereiből és a YSL Records többi tagjától származó – szövegrészlet is helyet kapott. Ami ellen először az azóta vádalkut kötött – vagyis a döntést végsősoron elfogadó – rapperek személyesen is tiltakoztak, illetve a hiphop kultúra képviselői is nemtetszésüket fejezték ki.

A bíró később mégis elfogadta őket bizonyítékként. Sőt: egy rendőrgyilkosságot és „fehér téglák főzését” taglaló Young Thug-idézetet még fel is olvasott a rapper Slime Shit című számából a tárgyaláson.