A héten derült ki, hogy Zséda is fellép majd Ed Sheeran szombati, budapesti koncertje előtt a Puskás Ferenc Stadionban. Az énekesnő a Borsnak elmondta, szinte teljesen be van táblázva a nyárra, ez volt az egyetlen szombat, amikor nem volt fellépése lekötve.

Még most is hihetetlen, hogy minket választottak, hogy eljutottak hozzá a dalaim. És tényleg azt gondolom, hogy a fentiek is akarták ezt, hiszen ez az egyetlen szombatunk volt szabad. Sok idő volt, amíg végül realizálódott, hogy akkor fellépünk Ed Sheeran előtt