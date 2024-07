Bankautomata került egy híd lábára, de lehetetlen belőle pénzt felvenni

Impro, brit installációs művész már több meglepő műalkotást is elhelyezett a Sonning hídon Berkshire-ben, telefon, postaláda vagy egy ajtó is felkerült már a pillérekre, de kitett már egy gombostűre hasonlító táblát is az egyik körforgalomba.

Már egy új műalkotásban is lehet gyönyörködni a Temzéről, megjelent egy bankautomata, rajta az Impro Solutions logójával – írja a BBC.



A közelmúltban több ezer bankfiók szűnt meg az Egyesült Királyságban, harminchárom választókerületben az év végére egy sem lesz. Impro erre reagált, de az ország következő miniszterelnökét is szóba hozta.

A bankok úgy reagáltak a fiókok bezárásával és megközelíthetőségével kapcsolatos panaszokra, hogy a folyami hidakon bankautomatákat nyitottak a hajósok számára

– mondta, hozzátéve, hogy ez percekkel azután történt, hogy Keir Starmer besétált az Egyesült Királyság kormányának székhelyére.

Az első a Sonning hídon van.

– utalt a bankautomatára, ami teljesen úgy néz ki, mint egy igazi, de a rajta szereplő logóval mindenki számára jelzik, hogy igazából egy pénzintézethez sem tartozik.

Impróról nem sok információ áll rendelkezésre, annyit tudni, hogy Oxfordshire-ben él. 2014-ben, a BBC-nek azt mondta, hogy művészetével arra akarja ösztönözni az embereket, hogy komolyan vegyék az életet „annak ellenére, hogy az abszurd és tragikus”.

Akkor kapott igazi nemzetközi figyelmet, amikor a postaládája felkeltette Uri Geller figyelmét.

Soha nem láttam ehhez hasonlót sehol a világon!

– lelkendezett akkor az illuzionista.