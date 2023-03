Horányi Juli: Egyszer elhangzott, hogy ha elmennék a Playboyba, könnyebb lenne velem

Horányi Juli saját csatornáin gyakran beszél arról, milyen nehéz énekesnőként helytállni a magyar zeneiparban. Tóth Andi visszavonulása kapcsán is megszólalt, akkor ezt a kérdést intézte követőihez:

Az X-Faktor ötödik évadának második helyezettje a WMN napokban megjelent cikkében megosztotta saját tapasztalatait arról, mi a női előadók valósága manapság.

Persze korábban is érzékeltem, hogy sokkal több a férfi a zeneiparban, ám a tehetségkutató műsor után kifejezetten nyilvánvalóvá vált. Például nagyon nehéz volt elérnem, hogy a kiadóm vezetője partnernek tekintsen. Egyszer el is hangzott, hogy ha elmennék a Playboyba, könnyebb lenne velem. Nyilván poénba csomagolta, de érezhető volt, hogy komolyan gondolta, és ez egy általánosan uralkodó nézet: ha levetkőztetjük, megmutatjuk, hogy ő egy szexi test, akkor könnyebben eladható a zenéje is.