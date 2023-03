Nem tudják kiszabadítani a történelmi szálloda alagsorába szorult autót

Valószínűtlenül szűk helyre, egy történelmi szálloda alagsori ablakai mellé szorult be egy autó március 19-én reggel az angliai Bathban – írja a BBC.

A tűzoltókat vasárnap kora reggel, háromnegyed ötkor értesítették a balesetről. A járműben ketten ültek, egyikük ki tudott mászni, a másikat a tűzoltók húzták ki. Mindkét embert mentők látták el. Súlyos sérülés nem történt, a kocsit azonban egyelőre nem tudják elmozdítani.

Emily, egy 47 éves londoni nő, aki anyák napjára utazott Bathba (Angliában kilenc hónappal karácsony előtt, vagyis a március 25.-hez legközelebb eső vasárnap ünneplik az anyák napját) azt mondja, amikor meglátták a hotel előtt a tűzoltókat, azt hitték, kisebb tűzeset történhetett, aztán meglátták a szürreális helyre szorult autót.

Bár az autót egyelőre nem tudták kihúzni, a szálloda mindvégig zavartalanul üzemelt. A vendégek nyugodtan ebédeltek és kortyolgatták délutáni teájukat a szerencsétlenül járt autó fölötti étkezőben.

Car crashed through railings outside the Francis Hotel in Queen’s Square, Bath#Bath pic.twitter.com/lwXajLUIFy

— Tourist Heaven – Beautiful Bath (@TouristHeaven) March 19, 2023