Bombera Krisztina: Mióta felhagytam a tévézéssel, sokkal jobb lett az életminőségem

Bombera Krisztina pár éve úgy döntött, maga mögött hagyja a képernyőt. Jelenleg újságíróként, riporterként és műsorvezetőként dolgozik, nemrég pedig a Best magazinnak mesélt arról, hogyan érzi magát, mióta felhagyott a tévézéssel.

Végre napi nyolc órát alszom! Talán ez a legnagyobb különbség a régi és a jelenlegi rutinom között. Annak ellenére is, hogy most többet dolgozom, mint az elmúlt években bármikor. De hogy ennyit tudok aludni, az számomra egy igazi, komoly sikerélmény! Korábban – amikor ez nem volt több négy óránál – nem is gondoltam, hogy az alvás ennyire fontos!