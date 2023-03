Visszér, aranyér: a vadgesztenye-kivonat segíthet

A vadgesztenye a Balkán-félsziget egyik őshonos fája, és kevesen tudják, de kivonata az érfalaink egészségének megőrzésében játszhat fontos szerepet.

Népbetegségként beszélhetünk a vénás keringés zavarairól. A visszeresség és ezen beül az aranyér a magyar lakosság közel felénél előfordul. Ennek főként az egészségtelen életmód az oka: a széles rétegeket érintő ülőmunka, a rostszegény táplálkozás, a dohányzás és az elhízás mindegyike rizikófaktor az aranyér szempontjából.

Ez a közös a visszérben és az aranyérben

A vénás gondok kezdetben nem járnak komoly fájdalommal, azonban az idő előrehaladásával a tünetek lassan súlyosbodnak. Kezelés nélkül a kezdeti kellemetlenségek idővel hatványozottan jelentkeznek. Nyaranta a magas külső hőmérséklet okozza a vénák tágulatát, bennük az áramlás lelassul és a vér pang. A pangó vér feszítő érzése sem kellemes, de aligha összehasonlítható azzal, amikor a lassú keringés hatására a vér a vénán belül megalvad. Ezt nevezzük trombózisnak, amely a végbél és a lábszár vénáiban is azonos módon alakul ki. A trombotizált csomók felszívódása aranyér és visszér esetén is lassú és fájdalmas folyamat.

Így enyhíti a vénás panaszokat a vadgesztenye

Noha a 19. században inkább festékalapanyagként tekintettek a vadgesztenyére, mára a gyógyszeripari hasznosítása is jelentős. A növényben található több eszcin típusú vegyület a gyógyszeripar számára előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. A vadgesztenyekivonat-tartalmú készítmények elsősorban a vénás elégtelenséggel (aranyér, visszér) küszködő betegek számára hoznak enyhülést. Az egyik ilyen tulajdonságuk a véráram fokozása. A vadgesztenye kivonata tulajdonképpen szaponinok keveréke, amely csökkenti a gyulladást az érintett erekben és a duzzanatot is lelohasztja. A véráramot azzal fokozza, hogy össze tudja húzni a kitágult falú vénákat. Ezt úgy éri el, hogy az érintett vénák falának a tónusát növeli és ezzel a vér pangását szünteti meg. Tradicionálisan alkalmazzák az érfaltörékenység csökkentésére is, ez az egyik olyan szer, amelyet először ajánlanak a tünetek kezelésére.

Lábszárfekély ellen is hatásos és ajánlott az alkalmazása. Érdekesség, hogy a vadgesztenye kivonata fényvédő krémek gyakori alkotóeleme, képes gátolni a szeplők megjelenését is. Erős antioxidánsokat (flavonoidokat) tartalmaz, amelyek segíthetnek megakadályozni a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást. Leveleit ízületi bántalmak enyhítésére használják még.

A vénafal-tonizálás az aranyéren is segít

A vadgesztenyemag kivonata aranyér esetén nyújthat enyhülést. Csinálhatunk belőle ülőfürdőt, vagy kenőcs formájában is használhatjuk.

Az aranyér esetében a végbél körüli vénák duzzadtsága jelenti a problémát. A fájdalommal és irritációval járó tüneteket a vadgesztenyemag kivonata könnyedén orvosolja: összehúzza, tonizálja a vénák falát, megszünteti a vénás pangást és enyhíti a környező szövetekben a gyulladást. A vadgesztenye kivonatát helyileg, kenőcs formájában alkalmazva csökken a sérült területek duzzanata. Vadgesztenye-kivonatot tartalmazó készítményeket találhatunk az üzletekben, a patikákban és az interneten is kapszula, tabletta, kenőcs és cseppek formájában.

Hirdetés Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.